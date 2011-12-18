Isparta'da 6 ay kuduz karantinası!

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Isparta Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Sıddık İpek, yaptığı yazılı açıklamada, Turan Mahallesi'nde bir çocuğu ısıran kedinin kuduz olduğu anlaşıldığını, bunun üzerine Hayvan Sağlığı Zabıta Komisyonu'nca kentte 6 ay süreyle kuduz karantinası uygulanmasına karar verildiğini kaydetti.Tedbirler kapsamında hayvan pazarının kapatıldığını, kente hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığını ifade eden İpek, sadece çevre bölgelerden gelen hayvanların veteriner hekim gözetiminde belediye mezbahasında kesiminin yapılmasına müsaade edileceğini vurguladı.Kentteki tüm büyükbaş, küçükbaş, tek tırnaklı hayvanlar ile kedi ve köpeklerin aşılanacağını belirten İpek, vatandaşlardan şüpheli hayvanlarla temas kurmaları halinde acilen en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını istedi.İpek, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı tüm tedbirleri aldıklarını kaydetti.