Isparta'da 500 yıllık kestane ağaçları kesildi

Isparta'da kestane ağaçlarıyla ünlü Ayazmana ve yakınındaki Gökçay'da, en az 400 - 500 yıllık olduğu tahmin edilen ve biri anıt ağaç niteliğinde 5 kestane ağacı kesilmiş halde bulundu. Bölgede inceleme yapan Orman Bölge Müdürlüğü, kesimlerin olduğu tapulu arazi sahiplerinin bu konuda izin almadığını açıkladı.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre; son 3 ayda toplam 12 kestane ağacının kesildiği tespit edildi. Isparta Turizm Derneği Başkanı ise "Şimdi sorsan 'çürük' derler. Eh ne diyeyim, çürüyüp gidin inşallah" diyerek kestane ağaçlarının kesilmeyeceğini söyledi.

"Ağaçlar anıt ağaç konumunda"

Isparta Turizm Derneği Başkanı Fevzi Özdemir, Dere ve Yenice mahallelerinin yukarı bölümündeki Gökçay'da, biri 400-500 yıllık olduğu tahmin edilen 5 kestane ağacının kesildiğini tespit etti. Kesilen kestane ağaçlarının fotoğraflarını çeken Özdemir, "Bu ağaçlar anıt ağaç konumunda ve koruma altında. Birisine ait bahçe mi yoksa hazine arazisi mi bilemiyoruz ancak bu ağaçları kesenlerin bulunmasını istiyoruz. Kesen kişiler hakkında gerekli yasal işlemler derhal yapılmalıdır" dedi.

Isparta'nın Ayazmana mesire alanı ile Dere ve Yenice mahallelerinin kestane ağaçlarıyla ünlü olduğunu kaydeden Fevzi Özdemir, dev kestanelerin kesildiği bölgedeki diğer ağaçlar için de endişe duyduklarını, belediye veya Orman Bölge Müdürlüğü gibi ilgili birimlerin bölgedeki diğer ağaçların korunması yönünde tedbir alması gerektiği uyarısında bulundu.

"Sorsan 'çürük' derler; ne diyeyim, çürüyüp gidin inşallah"

Bölgenin imara açılacağı ve bazı inşaat firmalarının da arsa topladığı yönünde duyumlar aldıklarını belirten Fevzi Özdemir, şöyle konuştu:

"Şimdi sorsan 'çürük' derler. Eh ne diyeyim, çürüyüp gidin inşallah. Yetkilileri davet ediyorum. Bu kestane kesilmez. Dere mahallesinden inerken köprünün sağ ve sol tarafındaki tüm ağaçlar kesilmiş. Birileri ev mi yapacak, villa mı yapacak? Bu kestanelere dokunan eller kırılsın. Buralara imar izni verenler de aynı derecede yargılansın. Bütün kamuoyunu davet ediyorum. Ev yapılacak alanların köküne kıran mı girdi de buralara bu muameleyi yapıyorsunuz."

Şahıslar hakkında tapulu arazide izinsiz ağaç kesmek suçundan zabıt tutuldu

Orman Bölge Müdürlüğü, ağaç kesimi yapılan arazilerin sahipli olduğunu belirlerken, izinsiz kesimler için ceza zaptı düzenledi. Orman Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada şu bilgilendirme yer aldı:

"Isparta Orman İşletme Müdürlüğümüzün, Isparta Orman İşletme Şefliği, Isparta Toplu Koruma ekipleri tarafından bahsedilen mevkilerde yapılan inceleme sonucunda, fotoğraflarda kesilmiş olarak görülen kestane ağaçları bulunarak yerinde inceleme yapılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda, kesilen kestane ağaçlarının devlet ormanı sınırları içerinde kalmadığı, sahipli tapulu arazilerde bulunduğu tespit edilmiştir. Tapu sahipleriyle yapılan görüşmeler sonunda şahısların Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne başvurarak bu ağaçların verimden düştüğü ile ilgili tespitler yaptırdığı anlaşılmıştır. Ancak Orman İşletme Müdürlüğümüze bu kestane ağaçlarının kesilebilmesi için herhangi bir başvurularının olmadığı ve izin almadıkları tespit edilmiştir. Bu nedenle şahıslar hakkında tapulu arazide izinsiz ağaç kesmek suçundan zabıt tutulmuştur"