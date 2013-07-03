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Yaşam

Isparta Valisi özel uçakla kuaför açılışına gitti

Kayseri'ye özel uçakla giden Isparta Valisi Memduh Oğuz, bir kuaför salonunun açılışına katıldı.

03 Temmuz 2013 12:51

Isparta Valisi Memduh Oğuz, dün Isparta’dan özel uçakla Kayseri’ye gitti. Kayseri Valisi Orhan Düzgün’ü makamında ziyaret eden Memduh Oğuz, Isparta’ya yatırımlar ve hayırlar yapan Yozgatlı işadamı Ferhat Uzunlu’nun oğlu Denizhan Uzunlu’nun Erciyesevler Mahallesi Sivas caddesi üzerindeki Royal Derm Güzellik Salonu’nun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Isparta Valisi Oğuz, “Isparta’dan buraya sadece bu açılış için geldim” dedi.

 

Zaten gidecekti, bindim

 

Isparta Valisi Memduh Oğuz, Vatan gazetesine yaptığı açıklamada “Isparta’da pilot okulu var. Daha önce de bu uçağa binmiştim ve Kayseri’deki organizasyona da bu uçakla gittim. Çünkü uçak Kayseri’ye gidecekti ve beni de götürmelerini istedim. Yanıma arkadaş da aradım ama kimse cesaret edip binemedi. Sabah gittik, akşamüstü de geldik” dedi.
 

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