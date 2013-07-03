Isparta Valisi kuaför açılışına özel uçakla geldi

Isparta Valisi Memduh Oğuz, dün Kayseri’de yapılan bir kuaför açılışı için özel uçakla Isparta'dan Kayseri'ye gitti.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mehmet Erçakır'ın haberine göre, Vali Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret eden Memdun Oğuz, açılışın ardından bir konuşma yaparak şöyle dedi:

"Isparta'dan buraya sadece bu açılış için geldim. Bu arada göreve Kayseri'de yeni başlayan valimize de 'Hayırlı olsun' ziyaretinde bulundum. Hayırsever işadamı Ferhat Uzunlulu, kendisi Ispartalı olmamasına karşın kentimize birer ilkokul, cami, aşevi gibi hayırlar yaptırdı. İnsanlar her zaman iyiyi, güzeli, hakkı ararlar. Ferhat Uzunlulu'nun çocukları da umarım çok kazanıp, hayırlar yaparlar. Bugün bu açılış için Kayseri'ye küçük özel bir uçakla geldim. Burada olmaktan çok mutluyum."

Kayseri Valisi Orhan Düzgün de, bu tesisin açılışına Isparta Valisi Oğuz'a eşlik ederek geldiğini anlatırken, "Güzellik salonunun işletmecilerine hayırlı uğurlu olmasını dilerim" dedi.

'İnşallah jetimiz de olur'

Vali Oğuz, Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'ndan ER-AH Havacılığa ait eğitim amaçlı kullanılan tek motorlu uçakla havalandığını kaydetti. Vali Oğuz, "ER-AH Havacılığa bağlı pilotlar Muğla ve Adana gibi illere sık sık eğitim amaçlı uçuş düzenliyor. Benzer bir uçuş bugün Kayseri'ye düzenlendi. Eğitim uçuşuna ben de katıldım. Bu şekilde Kayseri'ye geldim. Ama 'Özel uçak geldi' diyorlar. Keşke olsa. İnşallah bir gün jetimiz de olur" dedi.

Eğitim amaçlı yapılan uçuş için her hangi bir ödeme yapılmadığını da aktaran Vali Oğuz, "Ne parası vereyim? Zaten bu eğitim uçaklarına herkes binmiyor. Korkuyorlar. Ben binip uçtum" diye espri yaptı.

Ziyareti kapsamında Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü de makamında ziyaret ettiğini belirten Vali Oğuz, aynı uçakla akşam saatlerinde Isparta'ya döneceğini de sözlerine ekledi.