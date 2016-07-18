T24 LogoT24 Logo
15 Temmuz Darbe Girişimi

Isparta Valisi garnizondan çıkan otobüsler için emri telsizden verdi: Gerekirse yakın!

Isparta Valisi Şehmus Günaydın, mukavemet gösterenlere karşılık emri verdi

18 Temmuz 2016 21:03

Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın, darbe girişiminde Isparta Garnizonu'ndan çıkan otobüsler için gerekirse yakılması talimatı vermesi telsiz görüşmelerine yansıdı.

Hükümete yönelik darbe girişiminde Isparta Garnizonu'ndan, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığına gitmek için yola çıkan otobüslerin Isparta Valisi Şehmus Günaydın'ın tarafından gerekirse yakılması talimatı verilmesi, telsiz görüşmelerine yansıdı.

hürriyet'in haberine göre; 15 Temmuz akşamı, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndan çıkan 20'nin üstünde sivil otobüsün, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı'nda eğitim gören Kara Harp Okulu öğrencilerini alıp, Süleyman Demirel Havalimanı'na gelmesi beklenen hangar uçaklarla Ankara'ya gönderileceği bilgisi alındı.

 

İşte o telsiz konuşmaları

 

Bunun üzerine söz konusu otobüsleri takibe alan ekipler, Atabey Kavşağı'da araçları durdurdu ve araçların geri dönmelerini sağladı. Bu esnada Isparta Valisi Şehmus Günaydın ve ekiplerin gösterdiği kararlılık, telsiz konuşmalarına şöyle yansıdı:

-Kesinlikle otobüsler yakılacak. Sayın 1910'nun talimatıdır. Mukavemet gösterene aynı şekilde karşılık verilecek.

- Merkez, kesinlikle bireysel davranış olmayacak. Birim amirlerinin emir ve talimatıyla hakaret edecek. Birim ve ekip amirleri, telsiz ve telefonlara ilk seferde cevap verecek şekilde görev başında olacak.

 

ETİKETLER

ısparta valisişehmus günaydıngarnizonotobüstelsiz konuşmasıdarbe girişimi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24