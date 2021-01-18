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Isparta'nın Uluborlu ilçesi Kaymakamı Erdoğan: İlçede Koronavirüs vakası kalmadı

18 Ocak 2021 23:10

Isparta Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, yaptığı yazılı açıklamada, ilçede 18 Ocak itibarıyla Covid-19 vakasının kalmadığını belirtti.

Vakaların sıfırlanmasında ilçe sakinlerinin emeğinin olduğunu aktaran Uluborlu Kaymakamı Zikrullah Erdoğan, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın devam eden süreç içerisinde aynı hassasiyeti göstererek bizlere yardımcı olacaklarına inanıyorum. Bu sıkıntılı dönemlerden kurtulabilmemizin bizlerin elinde olduğunu unutmayalım. Kurallara uyalım. Tedbirlerimizi gevşetmeden rehavete kapılmadan aynı kararlılıkla devam edelim. Sağlık çalışanlarının, filyasyon ekiplerinin hastalığın yayılmasını engellemek amacıyla yaptığı çalışmalar bizi bu sonuca ulaştırdı. Aynı azim ve kararlılıkla hastalığın tekrar yayılmasını engellemek adına çalışmaya devam edeceğiz."

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