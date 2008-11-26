Isparta mağdurları dava açacak

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi yakınlarında geçen yıl 30 Kasım'da düşen Atlasjet 'e ait MD83 tipi yolcu uçağının düşme nedenini ‘pilotaj hatası’ olarak açıklayan Ulaştırma Bakanlığı'nın raporuna, kazada ölenlerin yakınları tepki gösterdi.



Bazı aileler Ankara Barosu avukatlarından Hasan Kaşıkara'ya vekaletname vererek dava açmaya hazırlanıyor. Kazada oğlu Hayri Tokgöz’ü kaybeden Şerafettin Tokgöz, “Tatmin olmadık ve artık sadece Mahkeme-i Kübra’da hesaplaşacağız. Çünkü bu sadece bir pilotaj hatası değil” dedi. Hayri Tokgöz’ün babasız kalan çocukları 9 yaşındaki Şerafettin ile 4 yaşındaki Enes ise, “Bunun hesabını sorsunlar. Biz babamızı özledik” diye konuştu.



Aynı kazada kızı Ayşe Gözen Polat’ı kaybeden Mesut Polat da “Rapora itiraz ediyoruz. Tarafsızlık ilkeleri gözetilmeden hazırlandı. Pilotaj hatası bizim için sürpriz değil. Uçağın düştüğü gün de aynı şeyi söylüyorlardı” diye konuştu.



Uçak kazasında eşi Perihan Kutlu ile kızı Sinem’i kaybeden Atabey İlçesi eski Belediye Başkanı İzzet Kutlu ise kaza kırım heyetinin raporunu inandırıcı bulmadığını açıkladı.



Kazada babası Mustafa Zengi’yi kaybeden Isparta Belediye Meclisi Üyesi MHP’li Cihan Zengi ise, “Bu kadar basit olmamalı. Hadi pilotun biri acemiydi diyelim ya öteki? Hem de asker kökenli bir pilottan bahsediyoruz” dedi.



DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR



Kaza kurbanlarının bazılarının yakınları Ankara Barosu'na kayıtlı Avukat Hasan Kaşıkara'ya vekaletname vererek dava açmaya hazırlanıyor. Avukat Kaşıkara, 'Kaza Kırım Heyeti Raporu'na itiraz edeceklerini belirterek şöyle dedi:



“Olayın meydana gelmesinde pilot dışındaki kişi ve kurumların da ihmali ve kusuru olduğuna inanıyoruz. Raporu inceledikten sonra Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak; Isparta Ağır Ceza Mahkemesi'nde Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince ‘Birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet vermek suçundan’ dava açılmasını talep edeceğiz. Olayı soruşturacak Cumhuriyet Savcılarımızın raporla yetinmeyip sorumluların bulunması amacıyla daha kapsamlı bir soruşturma yaparak kamuoyu vicdanını ve mağdurları rahatlatacaklarına inanıyoruz..”



POSTA ORTAMINDA GELMEDİ



Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Abdülkadir Şahin, raporun henüz ellerine geçmediğini söyledi. Şahin, rapor geldiğinde inceleyip kusurlu görülenler varsa, birden fazla kişinin ölümü sözkonusu olduğu için iddianame hazırlayıp ağır ceza mahkemesinde kamu davası açılabileceğini söyledi.



Raporun önce Keçiborlu Savcılığı'na ulaşacağını, ardından kendilerine geleceğini belirten Şahin, posta ortamında raporun kendilerine ulaşmadığını söyledi.



30 Kasım 2007'de İstanbul- Isparta seferini yapan MD83 tipi World Focus Havayolları'ndan kiralanan Atlasjet uçağı, Süleyman Demirel Havaalanı'na alçalma sırasında Keçiborlu İlçesi Türbetepe mevkiine düşmüş, uçakta bulunan 7'si mürettebat 57 kişi yaşamını yitirmişti.

