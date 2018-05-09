Isparta gülünü dünyaya tanıttı

Mehmet ERÇAKIR/ISPARTA, (DHA)- TÜRKİYE\'nin gül bahçesi olarak nitelendirilen Isparta, 11- 15 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek Gül Fuarı ve Uluslararası Gül Festivali\'ne hazır olduğunu görsel şovla gösterdi. Yerli ve yabancı birçok turist önce gül topladı ardından gül bahçelerine kurulan tezgâhlarda halı dokudu. Yöresel kıyafetli halk oyunları ekipleri güllerin içinde oynarken gelin ve damat kıyafetli öğrencilerden oluşan 17 çift güllerin içinde dans etti.

Dünyanın en kaliteli güllerinin üretildiği Isparta\'da gül fuarı ve uluslararası gül festivali 11 Mayıs\'ta başlıyor. Festivalin en önemli ayakları arasında gösterilen Ardıçlı köyündeki gül bahçeleri dolmaya başladı. Yerli ve yabancı konuklar sabahın ilk ışıklarıyla birlikte gül topladı, gül bahçesinde sabah kahvaltısı yaptı, ardından Isparta Belediyesi\'nin kurduğu dev çadırlarda kendi elleriyle topladıkları güllerden gül reçeli yapıp, gülün suyunu çıkardı.

GÜL BAHÇESİNDE HALI DOKUDULAR

Gül bahçesi içerisine kurulan halı tezgahları gül toplamaya gelen birçok turistin ilgini çekti. Gül bahçesinde halı dokuyan turistler bu güzel kareyi bahçelerin kenarına kurulan kulelerden fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

GELİN VE DAMATLAR ŞAŞIRTTI

Güllerin içindeki şölen birbirinden güzel etkinliklerle devam etti. Isparta Belediyesi\'nin gül festivaline Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencileri de katılım gösterdi. Gelin ve damat kıyafeti giyen 17 çift, gül bahçelerinde güzel görüntüler oluşturdu. Gül bahçesinde dans eden çiftler daha sonra gül yapraklarını havaya fırlatarak hatıra fotoğrafı çektirdi. Öğrenciler burada özellikle mayıs ve haziran ayında düğün yapacak çiftlere \"Gül bahçesinde fotoğraf çekilmelisiniz\" mesajı verdi.

HALK OYUNLARI EKİBİ OYNADI

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü\'nün halk oyunları ekibi de gül bahçesi içerisinde yöresel kıyafetlerle gösteride bulundu. Diğer yandan Isparta Belediyesi, Osmanlı dönemine ait birçok kostümü de festivale katılanların fotoğraf çektirmesi amacıyla gül bahçelerine getirtti. Kostümleri kuşanan turistler hem gül topladı hem fotoğraf çektirdi.

\'ÖLMEDEN ÖNCE BUNU MUTLAKA YAPIN\'

Festival Koordinatörü Isparta Belediye Başkan Yardımcısı Recep Erdem, gül fuarı ve festivalinin dünyada büyük ses getireceğini söyledi. Şimdiden birçok tur operatörünün gül bahçesi gezisi için temas kurduğunu aktaran Erdem, \"Dünyada ölmeden önce yapılması gereken şeyler arasında gül toplamak da var. Biz herkesi Keçiborlu\'nun Ardıçlı köyündeki gül bahçelerine yani güllerin dünyasına davet ediyoruz. Anneler Günü\'nde annenize bir hediye vermek isterseniz onu gül bahçesine getirin\" dedi.

Isparta Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İrfan Veli Kayacan, Ardıçlı köyündeki festivale katılmak isteyenler için her gün belediye önünden şehir içi ulaşım ücretiyle her saat başı otobüs kaldırılacağını söyledi.

Keçiborlu Ardıçlı Köyü Muhtarı Yakup Yolcu, köylerinde böyle bir etkinlik düzenleniyor olmasından ötürü büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.



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