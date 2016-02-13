Isparta Emniyet Müdürü: Kadınların yüzde 9’u yemeği yaktığı için şiddete uğradı

Isparta Emniyet Müdürü Halil Altan, kentte geçen yıl 597 aile içi şiddet olayı meydana geldiğini belirterek, kadınların yüzde 9’unun yemeği yaktığı için şiddete uğradığını söyledi. Emniyet Müdürü Altan, "Bir yemeğin yakılmasından dolayı şiddet uygulanmasına çok şaşırıyorum" dedi. Telefon dolandırıcılığına karşı da uyarılarda bulunan Altan, ''İzmir Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya’nın örneğini veriyoruz. Hiçbir şekilde onlara itibar etmeyin. Telefonda bu kişilere kendi üsluplarınca ve kendi dağarcıklarında olan küfrü edip kapatsınlar telefonu'' ifadesini kullandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Ali Çevikbaş'ın haberine göre; Isparta Emniyet Müdürlüğü’nün 2015 yılında yaşanan aile içi şiddet olaylarına ilişkin araştırmasına göre, geçen yıl 597 şiddet olayı meydana gelirken şiddete uğrayanların yüzde 97’sini kadın, yüzde 3’ünü ise erkekler oluşturdu.

Araştırmayla ilgili bilgi veren Emniyet Müdürü Halil Altan, "Aile içi şiddete neden olan olayların oranlarına bakıldığında yüzde 23’ü aile geçimsizliğinden kaynaklanıyor. Yüzde 17’si geçim zorluğu, yüzde 16’sı çocukların bakımının ihmal edilmesi, yüzde 11’i alkol kullanımı, yüzde 7’si lüzumsuz yere harcama yapma, yüzde 9’u kadının yemeği yakması, yüzde 5’i kıskançlık, yüzde 4’ü eve geç gelme, yüzde 2’si düğünde takılan takılar konusunda anlaşmazlık ve yüzde 2’si de aile büyüklerinin baskısı olarak ortaya çıktığı görülmektedir. Şiddetin yüzde 4’üne ise diğer olaylar sebep olmuş" diye konuştu.



"Şiddete uğrayan kadınların yüzde 9'u 18 yaş altı"



Niteliklerine göre değerlendirildiğinde şiddet olaylarının yüzde 51’inin darp, yüzde 28’inin tehdit, yüzde 15’inin hakaret, yüzde 3’ünün bakım hükmünü yerine getirmeme, yüzde 3’ünün ise tedbir kararına uymama şeklinde karşılarına çıktığını vurgulayan Emniyet Müdürü Altan, "Şiddete uğrayan kadınların yüzde 9’u 18 yaşın altında. Yüzde 2’si fakülte mezunu, yüzde 13’ü lise mezunu, yüzde 86’sı ilköğretim mezunu. Meslek durumlarına baktığımızda yüzde 3’ü öğrenci, yüzde 85’i ev hanımı ve yüzde 12’simemur ve serbest meslek sahibi" dedi.



"Mutlak suretle adli makamlara sevki yapılıyor"



Kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi için 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun hükümlerine göre bu konunun önemle takibinin yapıldığını aktaran Emniyet Müdürü Altan, geçmişte olduğu gibi babacan baş komiserlerin ’Evinize gidin barışın’, ’Aile büyükleriniz bu işi halletsin’ demelerinin söz konusu olmadığını, kanunun emrettiği usul gereğince mutlak suretle adli makamlara sevkinin yapıldığını vurguladı.





"Kadın yemeği yaktığı için şiddete maruz kalıyor"

Aile içi şiddet olaylarının nedenlerini de araştırdıklarını ve kadının yemeği yaktığı için şiddete maruz kaldığına dikkati çeken Isparta Emniyet Müdürü Halil Altan, "Çok şaşırıyorum. Bir insan yiyip içmeyle alakalı eşine şiddet uğrayabilir mi? Yemeğin altı yanmış. Kadın bunu isteyerek yapmamıştır. Yani onu yemezsin başka bir şey yersin. O yemeği yemezsiniz de kahvaltı yaparsınız. Değer mi? Bir yemeğin yakılmasından dolayı şiddet uygulanmasına çok şaşırıyorum. Hele hele düğünde takılan takılarda anlaşmazlık ve aile büyüklerinin baskısı evlilik hayatına adapte olmadan yuvaların dağılmasına sebebiyet vermektedir. Bu da son derece üzücü" diye konuştu.





''Küfür edip kapatsınlar telefonu"

Emniyet Müdürü Halil Altan, telefon dolandırıcılığı olaylarına ilişkin de uyarılarda bulundu. Altan, şöyle konuştu:

"İlimizde de bu konuda teşebbüsler oldu. Suçüstü yaptıklarımız oldu. İlimiz dışında farklı bölgelerde yoğun şekilde bu işi yapanların olduğunu tespit ettik. Bunların ilimizde başarıya ulaşamadıklarını, teşebbüs halinde kaldığını, daha çok belli yaş üzerinde devlete güveni son derece yüksek olan insanların hedef alındığını biliyoruz. İzmir Emniyet Müdürümüz Celal Uzunkaya’nın örneğini veriyoruz. ’Ne yapsak bu hadiselerin önüne geçemiyoruz’ demişti. Biz de aynı şeyi söylüyoruz. Hiçbir şekilde onlara itibar etmeyin. Telefonda bu kişilere kendi üsluplarınca ve kendi dağarcıklarında olan küfrü edip kapatsınlar telefonu."