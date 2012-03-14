Isparta Eğridir İmam Hatip Lisesi'nde tecavüz skandalı!

T24 - Isparta’nın Eğirdir İlçesi İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan eşi B.S.’nin öğrencisiyle girdiği ilişkinin DVD görüntülerini tesadüfen bulan G.S., kocası hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Vali Memduh Oğuz, "Öğretmeni açığa aldık, soruşturma yapılıyor" dedi.

Eğirdir İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni B.S.’nin Z.E. adlı kız öğrencisiyle yaşadığı porno düzeyindeki ilişki görüntülerini tesadüfen ele geçiren eşi G.S., Eğirdir Cumhuriyet Savcılığı’na kocası hakkında suç duyurusunda bulundu. Dilekçesinde eşinin öğrencisi Z.E. ile ilişkisinden şüphelendiğini belirten G.S., kocasını takip ettiğini ve birkaç gün önce eşinin cebinde bulduğu DVD’yi gizlice alıp izlediğinde şoke olduğunu belirtti. G.S. savcılığa verdiği dilekçede şunları kaydetti:

"Eğirdir İmam Hatip Lisesi’nde edebiyat öğretmeni olan B.S’nin beni ölümle tehdit etmesinden korkarak kaçıp 1 yaşımdaki kızımla beraber Fransa’daki aileme sığındım. Kocamın, görev yaptığı İmam Hatip Lisesi’nde öğrencisi Z.E. ile olan ilişkisini yakaladım. Porno düzeyindeki ilişkisini kameraya almış, DVD yapmış, tesadüfen elime geçti. Bundan dolayı beni ölümle tehdit etmektedir. Benden önce birçok bayanla ilişkisi varmış. Birisi ile evlenip 4 yıl yaşadıktan sonra ayrılmış. Ben de öğrencisiydim. Yalvaç Atatürk Lisesi’ndeyken 17 yaşındayken beni iğfal etti ve 2008 yılında da evlendik. Şimdi de bir başka öğrencisini kandırmıştır. Beni ölümle tehdit eden ve birçok kişiyi kandırarak kanına giren bu kişiden şikayetçiyim. Daha başka kızların canını yakmadan ve onları iğfal etmeden yeni kişilerin de kanına girmeden gereğinin tarafınızdan yapılmasını rica ediyorum."

Isparta Valisi Memduh Oğuz, olayın ortaya çıkması üzerine öğretmen B.S’nin açığa alındığını ve hakkında soruşturma başlatıldığını söyledi.