Isparta Valiliği'nde Covid değişimi: Eski Samsun Valisi Osman Kaymak ‘vali vekili' olarak görevlendirildi

Üç günlük elektrik kesintisiyle gündeme gelen Isparta'da Covid-19 testi pozitif çıkan

vali Ömer Seymenoğlu'nun yerine vali vekili olarak eski Samsun Valisi Osman Kaymak görevlendiridi.

İçişleri Bakanlığı görevlendirmeye ilişkin olarak, "Yoğun kar yağışı nedeniyle sürdürülen çalışmalarda ilk günden beri bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ile yapılan istişareler sonucunda afetle mücadelenin aksamaması ve kamu hizmetlerinin devam etmesi için eski Samsun Valisi, Bakanlığımız Vali Mülkiye Müfettişi Sayın Osman Kaymak, 5 Şubat itibarı ile valimizin karantina süresince Isparta Vali Vekilliği'ne görevlendirilmiştir. Uygulama rutin bir uygulama olup görevden alma veya atama söz konusu değildir." açıklamasını yaptı.