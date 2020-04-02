"Isparta'daki 268 vakadan 245'i umreden dönenler" diyen AKP'li Recep Özel paylaşımını sildi

AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta'daki yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vaka sayısına ilişkin olarak kişisel Twitter sayfasından paylaştığı, "İlimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların 245’i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır" iletisini bir süre sonra sildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında günlük test, vaka, ve ölüm sayılarının yanı sıra Koronavirüs'ün en çok görüldüğü ve en çok vefatın yaşandığı şehirleri de açıkladı.



433 bin nüfuslu Isparta’nın 268 vakayla Koronavirüs salgınından en çok etkilenen altıncı şehir olması dikkati çekti.



Tablo ve grafiklerle Türkiye'nin tüm Koronavirüs verileri



Bakan Koca’nın bilgilendirmesinden sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan AKP Isparta Milletvekili Recep Özel, Twitter'da şunları yazdı: "Sayın Sağlık Bakanımızın da açıkladığı gibi ilimizde şu an 268 pozitif vaka vardır. Ancak bu vakaların 245'i misafir ettiğimiz umreden dönen vatandaşlarımızdır. Isparta KYK yurtları potansiyelimizden kaynaklanan umreden dönenlerin karantina merkezi olarak kullanılan bir şehirdir.



Geriye kalan vakalarımız çeşitli sebeplerle yurt dışına çıkmış dönmüş vatandaşlarımızdır. Paniğe kapılmadan devletimizin uyarılarını dikkate alarak kurallara uyalım. Bir süre daha evde kalalım.Ülkemiz ve Ispartamız bu virüsü baş edecek güce ve sağlık altyapısına sahiptir.

Isparta Şehir Hastanemiz başta olmak üzere tüm devlet hastanelerimiz, tıp fakültemiz, özel hastanelerimiz, aile hekimlerimiz ve buralarda görev yapan sağlık çalışanlarımız bizler için canları pahasına görev yapmaktadırlar. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz."

Recep Özel'in, kısa süre sonra paylaşımlarının tamamını silmesi dikkat çekti.