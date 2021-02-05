Isparta’da Senir beldesi ikinci kez karantinaya alındı

Isparta’nın Keçiborlu ilçesine bağlı Senir beldesi Covid-19 vakaları ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle 14 gün süreyle karantinaya alındı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu’ndan yapılan açıklamada, “İlçemiz Senir beldesinde Covid-19 vakalarının ve temaslı sayısının çok olması nedeniyle enfeksiyonun yayılmasının engellenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla marketlerin 08.00-17.00 saatleri arası kahvehane, kıraathane, kafe ile restoranların kapalı kalmasının devamı yönünde karar alındı. Ayrıca Senir beldesinin(Kuşçular mahallesi hariç) 4 Şubat 2021 tarihi saat 18.00 itibariyle 17 Şubat 2021 tarihi saat 17.00’e kadar 14 gün süreyle giriş çıkışların izne bağlı olmak kaydıyla karantina alınmasına karar verilmiştir” denildi.



Senir beldesi 31 Ekim 2020 tarihinde de karantina altına alınmış 14 günün sonunda karantina uzatılmıştı.