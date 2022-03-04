Isparta'da ikinci elektrik kesintisinin ardından AEDAŞ Genel Müdürü görevden alındı

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu görevden alındı. AEDAŞ yaptığı yazılı açıklamada, “Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz” diye belirtti.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ) Genel Müdürü Bahadır Müdüroğlu, Isparta İl Müdürü ve Sistem İşletme Direktörü’nün 04.03.2022 tarihi itibarıyla görevden alındığını açıkladı. Günlerce elektrik kesintisi yaşanan Isparta’da kamuoyu sert tepki göstermişti.

AEDAŞ’ın yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“Kar ve buz yükünün enerji nakil hatlarında yarattığı hasarın bir an önce giderilmesi, kentin enerji altyapısının güçlendirilmesi şirket olarak en büyük önceliğimiz. İklim koşullarının zorlayıcı etkisini de göz önünde bulundurarak bölgeye yönelik yatırımlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Isparta’da benzer bir sürecin bir daha yaşanmaması için tüm enerjimiz ile çalışmaya ve yatırımlarımızı artırarak güçlendirmeye devam edeceğiz.”