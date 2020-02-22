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Isparta'da 3 lise öğrencisinden 2 gündür haber alınamıyor

22 Şubat 2020 19:56

Isparta'da, lise öğrencileri Tuana Yıldız, Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'dan 2 gündür haber alınamıyor. Ailelerinin kayıp başvurusunda bulunduğu öğrenciler her yerde aranıyor

Tuana Yıldız'ın annesi Emine Aslan, kızının 20 Şubat Perşembe günü öğleden sonra kaybolduğunu ve polis merkezine kayıp başvurusunda bulunduğunu, Kızı Tuana ile birlikte Gülizar Soy ve Buse Aydoğan'ın da kaybolduğunu söyledi.

Emine Aslan, "Cep telefonlarına ulaşamıyoruz. Kayboldukları günden bu yana iletişim kuramadık. Emniyete de başvurduk" diye konuştu.

Polislerin kayıp lise öğrencilerini bulmak için başlattığı arama çalışmaları devam ediyor.

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