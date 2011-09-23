Isparta Belediyesi'ne baskın: 23 belediye çalışanı gözaltında

T24 - Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla bu sabah MHP'li Isparta Belediyesi'ne yönelik polisin yaptığı operasyonda 25 belediye çalışanı gözaltına alındı.



Radikal gaztesinde yer alan habere göre, Isparta Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yapılan operasyonda 25 belediye çalışanı evlerinden gözaltına alındı. Saat 07.00 sıralarında belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonlarda gözaltına alınan belediye çalışanları, emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Isparta Emniyet Müdürü Ahmet Zeki Gürkan, operasyonun devam ettiğini, bu nedenle gözaltına alınanların adlarını şu an açıklamayacaklarını söyledi. Gürkan, operasyonun nedeniyle ilgili daha sonra bilgi vereceklerini açıkladı.





