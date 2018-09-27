Isparta Belediyesi davasında mahkemeden kefalet iadesi için ret kararı

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Belediye Başkanı MHP\'li Yusuf Ziya Günaydın ve MHP İl eski Başkanı İsa Yalçın\'ın da aralarında bulunduğu 82 kişinin Yargıtay kararıyla yeniden yargılandığı dava, görülmeye başlandı. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıkların yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasına ve kefalet iadesinin reddine karar verdi.

Isparta Belediyesi\'ne 23 Eylül 2011 tarihinde yapılan operasyonun ardından Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ve dönemin MHP İl Başkanı İsa Yalçın\'ın da aralarında bulunduğu 82 kişi hakkında \'örgüt kurmak\', \'ihaleye fesat karıştırmak\', \'görevi kötüye kullanmak\' ve \'resmi evrakta sahtecilik\' suçlarından dava açıldı. Duruşmalardan sonra davanın görüldüğü Isparta Ağır Ceza Mahkemesi\'nce 2014 yılında Başkan Günaydın\'a 4 yıl 2 ay, İl eski Başkanı İsa Yalçın\'a da 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi. Diğer sanıklardan bazıları için beraat kararı verilirken, bazıları hakkında da çeşitli oranlarda hapis cezalarına hükmedildi. Dava dosyası, sanıklar tarafından itiraz hakkı kapsamında Yargıtay\'a taşındı. Yargıtay 5\'inci Ceza Dairesi\'nce tutuksuz 82 sanıklı dava dosyası, yeniden incelendi. Yargıtay, 17 Nisan 2018 tarihli kararında, Isparta Ağır Ceza Mahkemesi\'nin kararını bozdu. Operasyona ilişkin dinlemelerin usulsüz yapıldığı, bilirkişi raporlarının çelişkili olduğu gerekçesiyle davanın yeniden görülmesine hükmedildi.

Yargıtay\'ın bozma kararının ardından dava, bugün yeniden görülmeye başlandı. Mahkemeye İl eski Başkanı İsa Yalçın ve Belediye Başkanı Yusuf Ziya Günaydın ile sanıklar ve avukatları katıldı. Duruşmada sanıklara ve sanık avukatlarına Yargıtay\'ın bozma kararına ilişkin beyanları soruldu. Sanıklar ile avukatları, bozma kararına katıldıklarını söyledi. Duruşmada yurt dışına çıkış yasağına ilişkin adli kontrol şartının kaldırılması talep edilirken, kefaletle tahliye olan bazı sanıkların kefalet ücretlerinin iadesi de istendi. İddia makamı da mütalaasında yurt dışına çıkış yasaklarının kaldırılmasını ve kefalet ücretlerinin iadesini talep etti.

Mahkeme heyeti, yurt dışı yasağının kaldırılmasına; ancak kefalet iadesinin reddine karar verirken, duruşmayı aralık ayına erteledi.



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