İSPARK'taki 800 bin liralık yolsuzluk Meclis gündeminde

İSPARK'taki vurgunun detayları ortaya çıkıyor. Soruşturma dosyasına göre vurgunun yapıldığı el terminalleri çoğunlukla Avrupa yakasında. Vurgun hattında Eminönü, Maçka, Çırağan Sarayı yol üstü, Beşiktaş Kadastro önü ve Ataköy Atrium gibi noktalar bulunuyor. CHP milletvekili Barış Yarkadaş, konuyu Meclis gündemine taşıdı. İBB Başkanı Kadir Topbaş'ın istifasını istedi.

"İSPARK’taki fiş vurgunu" haberine ilişkin olarak dün İSPARK’tan da açıklama yapıldı. Açıklamada, şimdiye kadar 21 personelin iş akitlerinin feshedildiği ve haklarında dava açılacağı duyuruldu. İSPARK’a göre yolsuzluk miktarı 819 bin lira.

Cumhuriyet gazetesinden Aykut Küçükkaya'nın haberine göre, "İstanbul’un AKP’nin elinde adeta yağmalanan, hırpalanan bir kent haline döndüğünü" savunan CHP’li Barış Yarkadaş "Başta İBB Başkanı Kadir Topbaş olmak üzere olayda ihmali, kusuru olan tüm yöneticilerin istifa etmesi gerekli. Böyle bir yolsuzluğun üzerinde oturamazlar. Bu yolsuzlukların üstünü örtemezler. Yolsuzluğu sonuna kadar takip edeceğiz” dedi.

İBB iştiraki İSPARK’ta “otopark ücreti ödeyen yurttaşlara verilen fişlerin silinmesiyle” milyonlarca liralık vurgun yapıldığı belirlendi. Mayıs ayında kurum içinde yürütülen gizli soruşturma kapsamında İSPARK’ın açıklamasına göre 21 otopark görevlisinin iş akdi feshedildi. Edinilen bilgiye göre mayıs ayındaki fesihlerin ardından bu ay başında da kurumda bazı üst düzey yöneticilerin görev yerleri değiştirildi.

Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre iş akitleri feshedilen otopark görevlileri yoğunlukla Avrupa yakasında görevli. İşten çıkartılan personel listesinde Etiler’den Ataköy’e kadar Avrupa yakasındaki birçok otoparkta görevli olan personel bulunuyor. İşte vurgunun yapıldığı el terminalleri özetle şöyle: “Eminönü, Şişli Maçka, Çırağan Sarayı yol üstü, Beşiktaş Kadastro önü, Karaköy, Emirgan cep, Mimar Sinan Camii otoparkı, Ataköy Atrium, Pierloti Caddesi, Ataşehir Ihlamur Sokak, Zeynep Kamil Hastanesi önü...”

Skandal Meclis'e taşındı

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, İSPARK’ta yaşanan skandalı TBMM’ye taşıdı; İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı istifaya çağırdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Yarkadaş, “Yolsuzluğa bulaşanların savcılığa sevk işlemleri neden zamanında yapılmamıştır?” diye sordu.

Yarkadaş İSPARK’ta yaşanan vurgunu, “Bu yolsuzluk bize 2000’li yılların başında patlak veren AKBİL skandalını hatırlattı. Aradan 15 yıl geçti ama yolsuzlukta, yöntemi de değişmedi” sözleriyle değerlendirdi. Başbakan Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP’li Yarkadaş, şu soruları yöneltti:

* İSPARK’ın mali yapısının bozulmasında bu yaşanan yolsuzluğun etkisi nedir?

* Bugüne kadar bu yolsuzluğu fark edemeyen ve bu kayıt dışı ortamın yaratılmasına sebep olan üst düzey yöneticilerden görevden alınan var mıdır?

* Bu yolsuzluk meselesinin ortaya çıktığı tarihlerde ve sonrasında yapılan üst düzey yer değiştirmelerin gerekçeleri nelerdir?

* Yolsuzluğa bulaştığını kabul edenlerin savcılığa sevk işlemleri neden zamanında yani kurum soruşturmasından hemen sonra yapılmamıştır?

Balyalı: Son 3 yıllık ciro araştırılsın

İBB’de İSPARK’la ilgili verdiği soru önergeleriyle tanınan CHP’li Meclis Üyesi Tarık Balyalı 2014-2015-2016 yıllarında 700 milyondan fazla ciro yapan ancak yüzde 1’den az kar eden son 3 yıllık cirosunun araştırılması gerektiğini söyledi. Balyalı 3 yıllık tabloyu resmi rakamlarla şöyle özetledi:

* 2014: 199 milyon ciro... 1 milyon yedi yüz yetmiş sekiz bin TL faaliyet zararı. 2 milyon lira vergi öncesi kâr. Vergi öncesi kârı yüzde 1.

* 2015: 233 milyon TL ciro... 1 milyon otuz bir bin TL faaliyet zararı. 938 bin TL vergi öncesi kar. 2015 vergi öncesi karı yalnızca binde 4 civarında.

* 2016: 271 milyon TL ciro... 691 bin TL faaliyet karı. 3 milyon 107 bin vergi öncesi kârı. 2016 vergi öncesi kârı yalnızca yüzde 1 seviyesinde. Balyalı son 3 yılın bilançosunu, “İSPARK’ın asıl iştigal konusu otopark işletmeciliği. İSPARK İstanbul’da çoğunlukla yolları kiraya veriyor. Burada ne maliyeti var? Sadece eleman. O zaman bu kadar çok ciro yapan ve sadece bir elemanı olan kira gideri bile olmayan bir şirket nasıl olur da otopark işletmeciliğinden zarar eder. Hiç inandırıcı değil. Şirketler sene içerisinde asıl iştigal konuları dışında da gelir elde edebilir. Mesela banka da parası vardır faiz alır, döviz mevduatı vardır kur farkı kazanır, demirbaşı vardır satar kâr ya da zarar elde eder. Muhasebe tekniği açısından bütün giderler toplanıp çıkartılır sonunda şirketin o yıl için vergi öncesi kârı ortaya çıkar. İSPARK bilançolarda görüldüğü gibi çok düşük karlılıklarda kalmış. İSPARK’ta bu tür yolsuzluklar olmasa ve o fişler doğru biçimde kesilip hesaplara intikal etseydi şirket daha ciddi kâr edip oradan ciddi vergiler ödeyecekti.

Şimdi bu işin vergi kaçağı bölümü de var ve onu ayrıca ele almak lazım.”

İSPARK'tan açıklama: 21 personel çıkartıldı; hepsine dava açılacak

İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) Cumhuriyet’in dün kamuoyuna duyurduğu skandalla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada 21 personelin iş akitlerinin feshedildiği ve haklarında dava açılacağı belirtildi. Açıklamaya göre 819 bin TL’lik bir yolsuzluk yapılmış.

İSPARK, yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazlara teknik müdahale ile GPRS bağlantılarının kesildiği tespit edildiği belirtilip, personelin silmeye çalıştığı tüm verilerin merkezi veri tabanına kayıtlı olduğu ve şirketin uğradığı zararın tamamının ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edileceğini bildirdi. İSPARK’tan yapılan açıklamada şöyle denildi:

“İSPARK (İstanbul Otopark İşletmeleri Tic. AŞ) İstanbul genelinde 250 civarında cadde ve sokakta, 227 noktada açık ve katlı otoparklar ile hizmet sunmaktadır. Toplamda 1700 personel müşterilerden para tahsilatı yapmaktadır. Bu personellerin tamamı günlük olarak denetime tabi tutulmaktadır.

Yapılan denetimlerde 21 personelin online çalışan cihazların teknik müdahale ile GPRS bağlantılarını kestikleri tespit edilmiştir. Söz konusu 21 personelin iş akitleri feshedilmiştir. Teknik incelemeler sonucu personelin suiistimal ettiği rakam 819 bin TL’dir. Personelin silmeye çalıştığı tüm veriler merkezi veri tabanında kayıtlıdır. Şirketin uğradığı zararın tamamı ilgili şahıslardan dava yoluyla tahsil edilecektir."