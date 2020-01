"İspark'a ödediğim parayla Adebayor'u alacaksın, sonra pankart astırıp 'koyduk' diyeceksin"

Bilgin Gökberk*

Başakşehir..



Eski İbbspor..



***



'Hayatım futbol' diyen Başkanı'nın twitter hesabında 13 tweet var.

Cumhurbaşkanı'nın 12, Başbakanlığın 1 tweetini paylaşmış.

Hiç tweet atmamış.

Başakşehir'in B'si futbolun F'si yok.



***



Twitteri bile 100 de 100 siyasi.



***



İbbspor'un sponsorları İSPARK, İSFALT, İGDAŞ, İSTON, İETT, İSKİ, İHE, İSTAÇ filandı.



***



İstanbullunun yediği ekmekten kullandığı içtiği sudan kullandığı gazdan parkdan asfalttan vs.den aldıkları parayla futbol oynayıp İstanbul takımlarını yenince zevkten 4 köşe olmalarının mantıklı bi izahı var mı?



***



İbb kendini şehrine ait hissetse, şehrin 100 yıllık takımlarını yenip milyonlarca İstanbulluyu mutsuz ettiğinde mutlu olur mu?



Dünyada bi örneği var mı?



***



Münichli bir belediyeci Bayern Münich'i yenmek için Münich Büyükşehir Belediyespor'u kuralım dese ya psikologa götürürler, ya tımarhaneye kapatırlar.



***



Madrid Büyükşehir -kafayı yemediyse- Real Madrid'i yenmek için basket takımı kurar mı?



***



Benim senin oyunla seçilen İstanbul gibi bir dünya şehrinin belediyesi bana sana, kendi şehrinin insanına rakip olur mu?



***



Allah’ın dağına İspark koyacaksın ben arabamı park edince, benden para alıp, Adebayor'u alacaksın, benim paramla bana gol atacaksın.

Sonra pankart astırıp 'koyduk' diyeceksin.



Bi de benden cilve bekleyeceksin.

Seni sevmemi isteyeceksin.



***



Olur.

Görürsem söylerim.



***



Hocanın, oyuncuların emeğine, başarısına saygılıyız, bi köşeye ayıralım.



Konu takım değil.

Kulüp.



***



Kuruluşu, varoluşu ofsayt, kendisi Jüpiter'den bile bakınca net ofsayt.



Bizim gezegenin top medyası hâlâ attığı gol 43 cm. ofsayt mı değil mi onu tartışıyor.



***



En baştan alırsak;

Burundi'de bile kulübünü sahte evraktan UEFA'lık edip ceza aldıran ve batıranı başkanı federasyon başkanı yapmazlar.



***



Nijer'de bile;

Devletin toto'sunun ligini hükümetin Katarlı kankası, devletin bankası'nın kupasını

damadın ağabeyinin medyası yayınlamaz.



***



Futbolun mucidinin aklına gelmeyen bizim gelmiş.



Allah’ın İngilizinin aklına Arsenal'in hocasını İngiliz milli takımına hoca yapmak için İngiltere Kraliçesini araya sokmak gelir mi, kraliçe Londra Büyükşehir Belediye Başkan vekilini devreye sokar mı?



***



Başakcity'nin sponsoru Manchester City'den fazla olur mu?



100 yıllık kulüpler para bulamazken ülkenin iş adamları taraftarı camiası olmayan kulübe para 'ak'ıtmak için sıraya girer mi?



***



Niye kimse yazmaz?



Gazetecilik sadece zırt pırt mortgeyçe girip mort olana kadar yaz-a-mamak mıdır?

Tv'cilik, koltukta biraz daha oturmak için bu arkadaşları her eleştirildiğinde zırt pırt çağırıp yağlamak 'ak'lamak mıdır?



Arkadaşları meslekdaşları zırt pırt kovulurken tutuklanırken susup oturup para istiflemek midir?



***



Yüzde 75'inin sefalet içinde yaşadığı Malawi dahil dünyanın her hangi bir ülkesinde bu kadar sefil bir medya var mı?



***



Muktedir kardeşimiz iktidar sever Rıdvan Dilmen,"Kulüp Başakşehir, gazete Turkuaz Grubu'ndan olunca herkes tırsıyor nedense" diyor.

Cin gibi olan kardeşimiz her şeyi biliyor, bunun nedenini mi bilmiyor ?



***



Herkes sırtını külliye'ye Ferit bey'e dayayıp iş yapmıyor?

Herkes elinde 'evet' videosu tur'lamıyor?

1 tweetten gazeteci tutuklanıyor bu ülkede, tırsacaklar tabi.



***



Dilmen'in deyimiyle, o bu şu sebepten insanlar tırsıp ona buna biat edebilir, hoş olmaz şık etik değildir belki ama olabilir yine de.



Ama Papua Yeni Gine'de bile havuzu yandaşı merkez medyası dahil ülkenin tüm spor sayfaları ve ekranları bir belediyeciye biat eder mi?



***



Sadece futbol mu?



Katar'lıların tv'lerinde Rıdvan'ın Ntv'sinde Akp'nin Trt'sinde gece gündüz basket ligleri yayınlanıyor.

Bir Allah’ın kulu da çıkıp "doping yapan adamdan federasyon başkanı olmaz" demez mi?

Bunu diyemediği için hiç yüzü kızarmaz mı?



***



Eşi dostu, "Koca adamsın ayıp ya dopingciden başkan olur mu, 1-2 çift laf etsene elaleme rezil oluyoruz" demez mi?



***



Hazret şimdi de tutturdu video hakem istiyor.

Ülkeyi iyi tanıyor.

Haklı.



***



Daha dün YSK 1000'lerce hile hurda çalma çırpma videosuna rağmen iktidar temsilcisi istedi diye mühürsüz oyları geçerli saydı seçimde şaibe filan yok dedi.

Bir grup futbolcu gazeteci dövdü.

10'larca video vardı, grubun yarısı ceza aldı yarısı almadı.



Başakşehir başkanı ne uygun gördüyse Federasyon başkanı o cezayı verdi.



***



Biliyor ki; YSK'nın, TFF'nin bile 'hazır ol'da durduğu düzende videonun başına oturttuğu hakeme istediği düdüğü çaldırtmak sahadaki hakeme çaldırtmaktan daha kolay.

Hatta çocuk oyuncağı.



***



Son 1 şey..



Gümüşdağ da iktidar ağzıyla konuşmaya başladı.



Başakşehir düşmanları filan diyor.



***



Bak Göksel bey..

Daha dün 1 bugün 2.

Ne düşmanı?



Çoluk çocuğa düşman olunur mu?



***



Tane tane anlatalım



O dediğine antipati denir.



O da takıma değil.

Kulübe..



Siyaseti futbola dibine kadar sokmana..



Futbolu akpbol haline getirmene..



Tarzına, üslubuna..



***



Ülkenin kaderinin oylandığı referandum öncesi hem de uluslararası konuklar önünde Katarlı kankaların canlı yayınlarken çok net 'evet' propagandası yapacaksın, Başkanlığını yaptığın kulüpleri, kendi kulübünü bu işlere alet edeceksin, sonra 'hayır' diyenlerden sempati bekleyeceksin.



***



Senin kafayı taktığın o 3 büyükler 100 yıldır var.

3 gündür değil.



***



Geçmişlerinde sevinç üzüntü gözyaşı, kahkaha, aşk, ıstırap, kupa, mupa vs. ne ararsan var.



***



Boru değil bu.

100 yıl.



***



Düşmanın da yaşı başı, bi geçmişi ağırlığı olmalı.



Dünkü çocuğa kim niye düşman olur kim niye kıskanır, kızmazsın bile.



Bi sevip okşarsın.

Makas alırsın.

Yürür gidersin.



***



Unutma!

Düşmanlık değil onun adı,antipati.



O da takıma değil.

Kulübe..



***

Nokta.

