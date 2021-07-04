İSPARK'tan yeni uygulama geliyor

İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, iki ay içerisinde hayata geçecek uygulama ile gitmek istenilen boş otoparkların görülebileceğini söyledi. Çakır, "Hem yol üstü otoparkları hem de açık ve kapalı otoparkları göstereceğiz" dedi.

Yayına katılarak Radyo Trafik Genel Yayın Yönetmeni Cezayir Doğan’ın sorularını yanıtlayan İSPARK Genel Müdürü Çakır, sürücülerin zamanlarının yüzde 30’unu park yeri arayarak geçirdiğini vurgulayarak, boş otoparkı gösteren bu sistem sayesinde amaçlarının bu durumun hem trafik üzerindeki yükü kaldırmak hem de insanların hayat kalitesini arttırmak olduğunu söyledi.

İSPARK mobil uygulaması sayesinde gidilecek yerdeki boş otoparkların görülebileceğini belirten Çakır, şunları söyledi:

“Hem yol üstü otoparkları hem de açık ve kapalı otoparkları göstereceğiz. Eğer ilgilendiğiniz bir yer varsa takibe alacaksınız siz gidene kadar dolarsa da size en yakın sonraki boş otoparkı size gösterecek. Bunu önümüzdeki iki ay içerisinde teknik alt yapımızı tamamladığımızda duyuracağız. İlk etapta olmasa da bazı katlı otoparklarımız için rezervasyon sistemi üzerinde de çalışıyoruz. Sizin gideceğiniz saate göre orada bir alanı rezerve edip size ayıracağız.”

"Amacımız, nakit kullanımını İSPARK'ın gündeminden çıkarmak "

İSPARK’ın gündeminden nakit kullanımını çıkararak ödemeleri daha çok kredi kartı, İstanbul Kart gibi sistemlerle yapmayı hedeflediklerini belirten İSPARK Genel Müdürü Murat Çakır, şu anda bu sahada tahsilatların yüzde 38’inin dijital yöntemlerle yapıldığını söyledi. Göreve başladıklarında neredeyse tüm tahsilatların nakit olarak yapıldığını belirten İspark Genel Müdürü, hali hazırda İstanbul Kart ve kredi kartının her yerde kullanılabildiğini söyledi.

Çakır, “Biz mümkün olduğunca nakdi hem İstanbullunun hem de İspark’ın hayatından çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Çakır, Radyo Trafik gönüllü muhabirlerinin sorusu üzerinde, “Ama İspark'tan nakit kaldırılacak gibi bir durum yok. Evet biz de nakit kullanılmasın istiyoruz ama tamamen nakdi kaldırdık gibi bir durumumuz yok” diye konuştu.

"Amaç park et sistemini geliştirmek"

Stratejilerinin daha çok park et devam et otoparklarının arttırılması yönünde olduğuna değinen Çakır, toplu ulaşım, özellikle raylı sistem hatları üzerinde, istasyonların çevresinde, yakınında ya da direkt olarak bağlı olan katlı otoparklarla raylı sistemi desteklemek üzere çalıştıklarını kaydetti. İspark Genel Müdürü Murat Çakır, “İstanbulluların araçlarını park edip raylı sistemle gidebilecekleri yerlere ulaşabilecekleri modelleri çalışıyoruz. Biz toplamda 115 bin kapasiteli bir otopark hizmeti veriyoruz ve şu anda bu kapasitenin yaklaşık 15 bini tam olarak bu şekilde hizmet veriyor. Ama bunun sayısını arttıracağız. Burada hedefimiz 25-30 bin kapasiteye ulaşmaya çalışmak. Ama sadece kapasite değil, bunu cazip hale getirecek kampanyalar üzerinde de çalışıyoruz. Örneğin, T5 hattında neredeyse tüm istasyonların çevresinde açık otopark alanlarımız var. Yani Eminönü’ne gidecek biri Alibeyköy, Silahtarağa ya da Feshane’deki otoparklarımıza bırakıp raylı sistemle devam edebilirler” dedi.

"Hedef 10 bin İstanbulluya bisiklet sürmeyi öğretmek"

İstanbul’da özellikle pandemi döneminde bisiklet kullanma isteğinin arttığını belirten İspark Genel Müdürü Murat Çakır, İsbike akıllı bisiklet uygulaması ile toplu taşımaya ulaşmadaki kısa yolun bisikletle alınması halinde trafikteki araç sayısının eksileceğini söyledi. İsbike Bisiklet okuluna da değinen İspark Genel Müdürü, “Eylül ayına kadar devam edecek kursa müracaat edenlere 4 saat içerisinde bisiklet kullanmayı öğrettiklerini söyledi. Şu ana kadar 2000 kişinin bisiklet kullanmayı öğrendiği kurslarda hedef ise 10 bin İstanbulluya bisiklet kullanmayı öğretmek” diyerek sözlerini tamamladı.