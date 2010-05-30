İspanyolları bıktıran fanatik yine sahnedeydi

T24- Eurovision'da İspanya adına yarışan ve ikinci sırada sahneye çıkan Daniel Diges'i şarkısını söylemeye başladığı sırada beklenmeyen bir şey oldu. Seyircilerin arasından sahneye atlayan bir kişi, İspanya ekibiyle beraber dans etmeye başladı. Ekip herşey normalmiş gibi performansına devam ederken, güvenlik görevlisi sahneye atlayan seyirciyi dışarıya çıkardı.

Bunun üzerine dikkatlerinin dağıldığını bildiren İspanya ekibi, daha sonra tekrar sahneye çıktı.

Kendisine "JimmyJump" lakabını takan bu adam (Jaume Marquet Cot) 1974 doğumlu ve koyu bir Barcelona taraftarı... Çok sayıda spor müsabakasında ortaya çıkan "JimmyJump", adını 2004 Haziranı’nda Euro 2004’te Yunanistan-Portekiz maçında sahaya fırlayak duyurdu.

• Portekiz takımının kaptanı Luis Figo’nun kafasına Barcelona bayrağı fırlattı.

• 2004’te İspanya Grand Prix’sinde piste fırladı, başlangıç çizgisi boyunca koştu.

• Kasım 2005’te La Liga’ya çıktı. Barcelona-Real Madrid maçı sırasında sahada koşmaya başladı.

• 2006’daki UEFA yarı finalinde sahada Villareal, Arsenal ve Jimmy Jumper vardı. Arsenalli oyuncu Thierry Henry’ye bir Barcelona forması attı. 14 numaralı formada Henry’nin ismi yazıyordu. Gerçekten de Henry bir yıl sonra Barcelona’ya transfer olduğunda bu numarayı aldı.

• İngiltere-Güney Afrika Dünya Rugby Şampiyonası mücadelesi, Basel’deki Türkiye-Almanya maçı 2008 hedefleri arasındaydı.

• Barcelona-Racing arasındaki La Liga maçındaysa tam o sırada takımın 5 bininci gölünü atmaya hazırlanan Samuel Eto tarafından kovalandı.

• Fransa’daki 2009 Tek Erkekler tenis finalinde Roger Federer’e yaklaşarak ona bir kırmızı şapka takmayı denedi.

• Ve son olarak Norveç'te yapılan Eurovision şarkı yarışmasında sahneye atlayarak performansını gösterdi.

Amacının sadece ünlü olmak olduğunu şu sözlerle dile getiriyor: “Sıçrayışım, benim hazinem; ün benim özgürlüğüm; güç ve rüzgar benim kanunum; tek vatanseverim Jimmy Jump”.