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İspanyollar'dan siestaya elveda!

İspanya'nın da içinde bulunduğu ekonomik krize karşı sıkı tasarruf önlemleri alınmaya başlandı

30 Temmuz 2012 11:41

Euro Bölgesi’ndeki borç krizi, İspanyolların uzun öğlen uykularına da darbe indirdi. İspanya’da hükümet, tasarruf önlemlerinden biri olarak siestanın kaldırılmasına karar verdi.

İspanyol hükümeti, yabancı turistlerin daha fazla alışveriş yapmasını sağlamak için dükkanların açık olduğu saatlerin uzatılmasına ve alışveriş merkezlerinin açık olduğu pazar günlerinin sayısının da artırılmasına karar verdi.

Buna göre, perakende işletmecilerin şimdiye kadar haftalık 72 saat olan hizmet verme izni 90 saate çıkarıldı. Dükkanlar bundan böyle 14:00 ve 16:00 saatleri arasında açık olabilecek.

İspanya'da restoranlarla birlikte perakende işletmelerin hiçbiri siesta saatlerinde, yani öğlen uykusu uygulaması sırasında, hizmet veremiyordu.

 

Turizm gelirleri

 

İspanyol hükümeti, tasarruf önlemleri çerçevesinde aldığı bu kararla dükkanların kapalı olmasından sık sık şikayet eden yabancı turiste daha fazla alışveriş imkanı sağlamayı ve gerileyen tüketimi de canlandırmayı hedefliyor.

Ülkenin gayrı safi milli hasılasında yüzde 10,2'lik payı turizm gelirleri oluşturuyor. Bu nedenle hükümet, İspanya'yı yılda ziyaret eden 57 milyon turistin harcayacağı paradan önemli miktarda bir gelir elde edilmesini umuyor.

Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, 2011 yılında İspanya'ya gelen turistler yaklaşık 54 milyar euro harcama yaptı.

 

Ülke krizde

 

İspanya zor durumdaki bankaları için bir süre önce Avrupa Birliği'nden mali destek talep etmek zorunda kalmıştı. İspanya'nın da içinde bulunduğu ekonomik krize karşı sıkı tasarruf önlemleri uygulaması gerekiyor. (Deutsche Welle Türkçe)

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