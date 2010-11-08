İspanyollar'dan Papa'ya sıcak karşılama

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Papa 16. Benediktus, İspanya ziyaretinin ikinci ve son gününde Barcelona'da dünyaca ünlü Kutsal Aile tapınağında bir ayini yönetti.Dünyanın önemli mimarlarından biri olarak gösterilen Antonio Gaudi'nin 1882 yılında yapımına başladığı ve halen tamamlanamayan Kutsal Aile tapınağındaki ayinde Papa, Katolik Kilisesinin her zaman savunduğu ahlaki ve sosyal değerleri bir kez daha gündeme getirdi.Papa, kürtaj ve ötanaziyi kesin bir dille kınadı. Avrupa hükümetlerinden "yasal, sosyal ve ahlaki değer açısından doğumu teşvik etmelerini" isteyen Papa, ayrıca geleneksel aile yapısını savunarak, "kadının ev ve iş sahibi olabilmesi için alınacak ekonomik ve sosyal önlemlerin devletler tarafından desteklenmesi" çağrısında bulundu.16. Benediktus'un bu çağrılarını, son yıllarda çıkardığı yasalarla kürtajın haklarını genişleten, eşcinseller arasında evliliği resmen tanıyan, okullarda dini sembolleri kaldıran ve din derslerinin statüsünde değişiklik yapan Sosyalist Zapatero hükümetinin iktidarda olduğu İspanya'da yapması dikkati çekti.Ayinde, Başbakan Zapatero olmasa da İspanyol hükümetinden birkaç bakan da yer aldı.28 yıl sonra ilk kez bir Papa Kutsal Aile'yi ziyaret ederken, bugünkü tören sırasında 16. Benediktus, "21. Yüzyılın katedrali" olarak tanımladığı tapınağı takdis etti.Papa'nın yönettiği ayini tapınak içinden aralarında İspanya Kralı Juan Carlos ve Kraliçe Sofia'nın da bulunduğu 8 bin kişi, tapınak dışından da yaklaşık 50 bin kişi izledi. Papa, ayin sırasında Katalanca da konuştu.Barcelona havaalanında İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero ile kısa bir görüşme yapacak olan papa, daha sonra Roma'ya hareket edecek.Bu arada Barcelona'daki eşcinsel dernekleri, Papa'yı protesto eden bir eylem düzenledi.Papa'nın, bu sabah özel korumalı aracıyla Kutsal Aile tapınağına doğru gittiği güzergahın bir noktasında toplanan yüzlerce eşcinsel öpüşerek, Katolik Kilisesi'nin eşcinsellere karşı olan tutumunu ve son yıllarda Vatikan'ın yaşadığı pedofili skandallarını protesto etti.