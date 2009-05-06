T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanyollardan Güiza'ya övgü

Daniel Güiza, son karşılaşmadaki futboluyla İspanyol basınından da övgü aldı.

06 Mayıs 2009 03:00


Daniel Güiza, Beşiktaş galibiyetiyle sınıfı geçti. Sarı-lacivertlilerde en çok tartışılan isim olan golcü, son karşılaşmadaki futboluyla İspanyol basınından da övgü aldı.

Sport Gazetesi, yurt dışında oynayan İspanyol oyuncularının arasından yaptığı değerlendirmede, Güzia’yı “Haftanın futbolcusu” olarak seçti.

“Efsane geri dönüyor” başlığını kullanan gazete, Aragones’in futbol kişiliğini Fenerbahçe’ye oturtmasıyla, golcünün de kendine geldiğini vurguladı. İspanyol lejyonerler arasında yapılan başka bir değerlendirmede de Güzia’nın golü, “Haftanın golü” seçildi.

Gazetenin yorumunda, Güiza’nın futboldan çok, özel hayatı manşet olduğu vurgulanırken, “Kadınlar özel hayatını deşifre etmeyi bıraksalar futbolu daha da güzel olacak yorumu yapıldı.

Marca gazetesi, “Güiza’nın böyle bir gole ihtiyacı vardı” ifadesini kullanırken, El Mundo Deportivo Gazetesi de ligde kalan 4 haftada Güiza’nın 2-3 gol atabileceğini, futbolcunun artık kafasının rahat olduğunu belirtti. Haberde ayrıca İspanyol futbolcunun, Beşiktaş’a attığı golle gelecek sezona yatırım yaptığına dikkat çektiler.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24