İspanyollardan Güiza'ya övgü



Daniel Güiza, Beşiktaş galibiyetiyle sınıfı geçti. Sarı-lacivertlilerde en çok tartışılan isim olan golcü, son karşılaşmadaki futboluyla İspanyol basınından da övgü aldı.



Sport Gazetesi, yurt dışında oynayan İspanyol oyuncularının arasından yaptığı değerlendirmede, Güzia’yı “Haftanın futbolcusu” olarak seçti.



“Efsane geri dönüyor” başlığını kullanan gazete, Aragones’in futbol kişiliğini Fenerbahçe’ye oturtmasıyla, golcünün de kendine geldiğini vurguladı. İspanyol lejyonerler arasında yapılan başka bir değerlendirmede de Güzia’nın golü, “Haftanın golü” seçildi.



Gazetenin yorumunda, Güiza’nın futboldan çok, özel hayatı manşet olduğu vurgulanırken, “Kadınlar özel hayatını deşifre etmeyi bıraksalar futbolu daha da güzel olacak yorumu yapıldı.



Marca gazetesi, “Güiza’nın böyle bir gole ihtiyacı vardı” ifadesini kullanırken, El Mundo Deportivo Gazetesi de ligde kalan 4 haftada Güiza’nın 2-3 gol atabileceğini, futbolcunun artık kafasının rahat olduğunu belirtti. Haberde ayrıca İspanyol futbolcunun, Beşiktaş’a attığı golle gelecek sezona yatırım yaptığına dikkat çektiler.

