İspanyollardan edebiyata 'moda' yorumu

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İspanya ve Türkiye arasında son dönemde artan siyasi ve ekonomik ilişkiler kültür alanında da kendini gösterirken, 12 ünlü İspanyol tasarımcının edebiyata dair hazırladığı giysilerin yer aldığı sergi, 20 Eylülde İstanbul Moda Akademisi'nde açılacak.İspanya Kültür Bakanlığından edinilen bilgiye göre, "İstanbul İçin 12 Kıyafet, İspanyol Tasarımcılardan Edebiyata Moda Yorumu" adlı serginin açılışına, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile İspanya Kültür Bakanlığı Müsteşarı Dolores Carrion ve İspanya Moda Tasarımcıları Derneği Başkanı Modesto Lomba'nın katılması bekleniyor. Sergi 1 ay süreyle açık olacak.Daha önce Tokyo ve Pekin'de açılan ve bazı değişikliklerle İstanbul'a taşınan sergide, İspanyol moda tasarımcıları Agatha Ruiz de la Prada, Devota & Lomba, Francis Montesinos, Victorio & Lucchino, Amaya Arzuaga, Alma Aguilar, Ailanto, Spastor, Juan Duyos, Miriam Ocariz, Davidelfin ve Lydia Delgado'nun özel olarak tasarladığı kıyafetler yer alacak.Tasarımcıların, İspanyolca yazan Gabriel Garcia Marquez, Alvaro Mutis, Juan Gelman, Carlos Fuentes, Miguel Delibes, Jose Angel Valente, Carmen Martin Gaite gibi dünyaca ünlü yazarların eserlerinden esinlenerek hazırladıkları kıyafetlerin sunulacağı sergiyle İspanyol dili edebiyatının Türkiye'de tanınmasının da hedeflendiği belirtildi.Ayrıca, Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez'in "Yüzyıllık Yalnızlık" kitabının yayımlanmasının 40. yıldönümü olması dolayısıyla İstanbul'daki serginin Kolombiyalı yazara adandığına dikkat çekildi.