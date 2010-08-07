-İSPANYOLLAR İSRAİL'İ MAHKEMEYE VERECEK MADRİD (A.A) - 08.07.2010 - Gazze'ye yardım götüren gemilerden Mavi Marmara'da yer alan ve İsrail askerlerinin saldırısına maruz kalan 3 İspanyol gönüllü, İsrail hükümetini mahkemeye vereceklerini söyledi. Mavi Marmara gemisinde yer alan üç gönüllü İspanyol'dan biri olan, Kültür ve Barış adlı sivil toplum kuruluşu üyesi Manuel Tapial, kısa süre içinde İsrail hükümetine karşı dava açmak için önce İspanya'daki Ulusal Mahkemeye başvuracaklarını bildirdi. Tapial, İspanya'da verilen Orta Doğu konulu bir konferansta yaptığı konuşmada, önümüzdeki günlerde bazı uluslararası sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle İstanbul'da biraraya geleceklerini, İsrail hükümetine Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bir dava açmanın yolları üzerinde çalışacaklarını duyurdu. Manuel Tapial ayrıca, "İsrail'e karşı yeterli tavrı ortaya koymadığı ve kendilerine destek vermediği" gerekçesiyle İspanyol hükümetini eleştirerek, İspanya Devlet Başsavcılığı'nın "sorumluları mahkemeye vermek için bir soruşturma açması gerektiğini" savundu.