İspanyollar, Cüneyt Çakır'ı böyle tiye aldı

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid ilk maçta deplasmanda 2-1 yendiği Bayern Münih'i konuk etti. Münih'in üstün bir futbol sergilediği karşılaşma 2-2'lik beraberlikle bitti ve Real Madrid finale yükselen takım oldu.

Karşılaşmada en çok konuşulan olay topun Marcelo'nun eline çarptığı pozisyonda Cüneyt Çakır'ın penaltı noktasını göstermemesi oldu.

Münih'i destekleyen Almanlar, Çakır'ın bu kararına çok öfkelenirken, İspanyollar da yaptığı caps ile tecrübeli hakemin Real Madrid'i yangından kurtardığını ifade etti.

İşte o caps;