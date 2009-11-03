İspanyol yazar Francisco Ayala öldü

Ünlü İspanyol yazar Francisco Ayala, 103 yaşında öldü.

Yaşlılıktan kaynaklanan hastalıkları olduğu belirtilen Ayala'nın Madrid'deki evinde öldüğü açıklandı.

İspanya İç Savaşı sırasında (1936-1939) Arjantin'e sürgüne gönderilen, daha sonra Porto Riko ve ABD'de bulunan Ayala, ilk kez 1960 yılında İspanya'ya dönmüş ve 1970 yılından itibaren de Madrid'de yaşamaya başlamıştı.

Birkaç kez edebiyat dalında Nobel'e aday gösterilen Ayala'nın aldığı birçok ödülün arasında İspanya Ulusal Edebiyat (1983), Cervantes (1991) ve Asturias Prensi (1998) ödülleri de bulunuyor.

20. yüzyılın en büyük İspanyol yazarlarından biri olarak gösterilen Ayala'nın yarın toprağa verileceği belirtildi.