İspanyol turistler Türkiye'yi tercih ediyor

İspanya'da 'Mucho Viajes' adlı seyahat acentasının 2008 yılında turizm sektörünün en iyileri seçiminde, Türkiye’ye uluslararası alanda “en iyi destinasyon” ödülü verildi.



Acentanın düzenlediği ankete, yurt dışına seyahat eden 100 bin İspanyol katıldı. İspanyol turistlerin internet üzerinden kullandığı oylarla geçen yılın en iyileri belirlendi. Türkiye’nin Madrid Kültür ve Turizm Müşaviri İsmail Aksel, 2008’de 340 bin İspanyol’un Türkiye’ye gittiğini ve bunun, bu güne dek en yüksek rakam olduğuna dikkati çekti.