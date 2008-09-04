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Yaşam

İspanyol turistler trafik canavarına yakalandı

Düzce´nin Gümüşova İlçesi Tem Otoyolu´nda İspanyol turistleri taşıyan otobüs TIR´a arkadan çarptı. 20 kişinin yaralandığı kazada otobüs içind

04 Eylül 2008 03:00

Düzce´nin Gümüşova İlçesi Tem Otoyolu´nda İspanyol turistleri taşıyan otobüs TIR´a arkadan çarptı. 20 kişinin yaralandığı kazada otobüs içinde sıkışan 4 turist, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 16.10 sıralarında Tem Otoyolu’nun Gümüşova Rampası’nda meydana geldi. Ankara´dan İstanbul yönüne giden Ali Tahir Yılmazer idaresindeki 34 AD 693 plakalı İspanyol turistleri taşıyan otobüs, sürücüsünün bir anlık dalgınlığı sonucu önünde giden Atalay İnceöz yönetimindeki 68 AY 693 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Kazada, ilk belirlemelere göre otobüs sürücüsü Yılmazer ile birlikte 20 turist yaralandı.

Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılardan 4´ü otobüs içinde sıkıştı. Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü kaza kırım ekibi ile, sıkışan 4 yaralıyı çıkarmak için çalışma başlatıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından sıkışan yaralılar çıkarıldı. Yaralıların tamamı, Sakarya´daki hastanelere kaldırıldı.

Otobüste toplam 38 yolcu bulunurken, kazadan yara almadan kurtulan yolcular kurtarma çalışmalarını izledi. TIR sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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