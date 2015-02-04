İspanyol polisi uyuşturucu tacirlerinin peşinde



İspanya yasadışı uyuşturucunun Avrupa’ya girdiği en önemli kapılardan biri. Geçen Ocak ayı sonunda İspanyol polisi, radikal İslamcı örgütlerle ilişkisi olduğu öne sürülen büyük bir esrar ticareti ağını çökerttiğini açıkladı. İspanyol polisinin verdiği rakamlar çarpıcı: 22 ton esrar ve 2 milyon euro nakit para ele geçirildi, yüzlerce kişi de gözaltına alındı.

'Nessi‘ adı verilen narkotik operasyonun ayrıntılarını kamuoyu ile paylaşan İspanyol polisi, bu dev uyuşturucu ağının nasıl işlediğine dair bilgiler de aktardı. Buna göre kaçakçılar uyuşturcuyu Fas’ta meyve yüklü kamyonlara gizleyerek ya da sürat botları ile geçirerek İspanya’ya ulaştırıyor. Ancak İspanyol polisi, uyuşturucudan elde edilen paranın izini ülkenin güneyine kadar sürebildiğini ve sonra bu izin kaybedildiğini de aktardı.

Polisin araştırmaları şimdi, bu paranın radikal İslami örgütlere gidip gitmediği üzerinde yoğunlaşıyor. Peki esrar tüketen insanlar, cihat yanlısı radikal örgütlere destek mi sağlamış oluyor?

"Şimdiye kadar kanıtlanmadı"

Terör uzmanı Carlos Echeverria’ya göre bu ilişkiyi İspanya’da kanıtları ile ispatlamak şu ana dek mümkün olmadı. Fas’ın kuzeyinde çok büyük miktarda esrar yetiştirildiğinin ise bilindiğini dile getiren Echeverria, aynı zamanda burada giderek büyüyen radikal İslami oluşumların mevcut olduklarını ve bu oluşumların Şeriat'a aykırı olsa bile uyuşturucudan para kazanmaktan çekinmediklerini ifade etti.

Güney Amerika kökenli kokainin Sahra Çölü üzerinden geldiği ve bu ticaretten de radikal İslamcı oluşumların paylarını aldıkları uzun zamandır biliniyor. İspanya’da da radikal İslamcı fikirleri benimsemiş olan uyuşturucu kaçakçılarının sayısının hiç az olmadığı öne sürülüyor.

İspanya İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ülkede tutuklanan cihat yanlılarının beşte biri uyuşturucu kaçakçılığı ya da evrakta sahtecilikten suçlu bulundu.

Dikkatler Ceuta ve Melilla'da

Öte yandan İspanya’nın muhafazakar gazetelerinden El Mundo’nun haberine göre, İspanya, Irak ve Suriye’deki cihatın finanse edilmesinde büyük bir öneme sahip. Gazete, ülke çapında yaklaşık 250 kasap ve marketin para toplayarak bunu gizli kanallardan radikal İslamcı örgütlere ulaştırdıklarını iddia ediyor.

Terör uzmanlarına göre, uyuşturucu ticaretinde İspanya adına en hassas noktalar, Kuzey Afrika’da bulunan İspanyol kentleri Ceuta ve Melilla. Özellikle Ceuta bu ticaretin en önemli merkezlerinden biri olarak nitelendiriliyor. 80 bin nüfuslu kentte, 2013 yılında yaklaşık 900 uyuşturucu kaçakçılığı olayı polis kayıtlarına geçmiş.

Carlos Echeverria’ya göre Ceuta aynı zamanda radikal İslamcıların da etki alanı içinde bulunuyor. Ceuta ve Melilla şehirlerinin, radikal İslamın yaygın olduğu Fas’ın kuzeyi ile çok sıkı ilişkilere sahip olduğunu belirten İspanyol terör uzmanı, orada, sınırın her iki tarafında radikal İslamcıların çok faal olduklarının tespit edildiği bilgisini aktardı. Echeverria, bunun gerçek bir tehlike demek olduğunu vurguladı.

İspanyollar şokta

İspanya polisi birkaç gün önce Ceuta’da, intihar saldırısı düzenlemek istedikleri öne sürülen Fas asıllı dört kişiyi tutukladı. 11 yıl önce başkent Madrid’te gerçekleştirilen ve çok sayıda insanın ölümüne neden olan saldırıları hala çok net hatırlayan İspanyollar için bu haber bir şok etkisi yarattı.

Diğer yandan uyuşturucu ticareti yapanların IŞİD’e maddi destek sağladıkları, şu an için bir iddia. Bilinen şey ise Ceuta’da uyuşturucu kaçakçıları ile radikal İslamcıların en azından komşu oldukları.