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BBC Türkçe

İspanyol polisi: 'Barcelona'nın batısında patlayıcı yelek giydiği düşünülen birisi öldürüldü'

Reuters haber ajansına göre İspanyol polisi, Barcelona'nın batısında bulunan Subirats'ta patlayıcı yelek giydiği düşünülen birinin öldürüldüğünü açıkladı.

29 Nisan 2018 20:30

İspanya'nın Barcelona kentinde geçen hafta düzenlen saldırının zanlısını arayan polis, Barcelona'nın batısında yer alan Subirats'ta patlayıcı yelek giydiği düşünülen birinin vurularak öldürüldüğünü açıkladı.

Polis aynı zamanda öldürülen kişiye bomba imha robotlarıyla yaklaşıldığını belirtti.

Katalan polisi, geçen hafta Perşembe günü La Ramba caddesinde gerçekleşen ve 13 kişinin hayatını kaybetmesine yol açan saldırının zanlısı 22 yaşındaki Younes Abouyaaqoub'ı arıyordu.

Öldürülen kişinin Younes Abouyaaqoub olup olmadığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Barcelona merkezli La Vanguardia gazetesi ise olaya ilişkin geçtiği haberde vurulan kişinin Abouyaaqoub olduğunu iddia etti.

Katalan polisi, Barcelona saldırısında beyaz kamyoneti süren ve Avrupa çapında aranan zanlının adını Younes Abouyaaqoub olarak açıklamıştı. Polis, Abouyaaqoub'un saldırının ardından bir aracı çalarak kaçtığını, sürücüyü ise öldürdüğünü duyurdu.

Böylece İspanya'daki son saldırılarda ölenlerin sayısı 15'e yükseldi.

Barcelona kent merkezinde düzenlenen saldırıdan saatler sonra kentin güneyindeki Cambrils'de de bir kişi daha yine bir araçla düzenlenen saldırıda öldürülmüştü.

22 yaşındaki Abouyaaqoub'ın La Rambla Caddesi'ndeki saldırının ardından yürüyerek kaçtığı, ardından arabasını çaldığı sürücüyü bıçaklayarak öldürdüğü kaydedildi.

Abouyaaqoub'ın park edilirken ele geçirdiği arabayla kontrol noktasındaki polislere çarparak kaçtığı, daha sonra aracı içindeki cesetle terk ettiği aktarıldı.

Polis, aynı zamanda Abouyaaqoub'ın yeni fotoğraflarını da yayımlamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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