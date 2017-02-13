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Politika

İspanyol mevkidaşından Çavuşoğlu'na: Teröre karşı mücadele temel hak ilkeleri çerçevesinde yapılmalı

Çavuşoğlu, "Biz özgür bir ülkeyiz. Arda bir ‘evet’ dediği için onu küçük düşürmeye çalıştılar" dedi

13 Şubat 2017 11:42

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya’da mevkidaşı ile görüştü. İspanya Dışişleri Bakanı Alfonso Dastis, basın-ifade özgürlüğü konusuna ilişkin olarak "Teröre karşı mücadelenin temel hak ve özgürlüklerin korunması ilkeleri çerçevesinde yapılması gerek" dedi.

AB üyesi ülkeler arasında, ETA sorunu nedeniyle, başta PKK olmak üzere Türkiye’ye terörle mücadelede ve üyelik sürecinde verdiği destekle bilinen İspanya’dan bu defa peş peşe uyarılar geldi. Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre, İspanya Dışişleri Bakanı Dastis ve İspanyol basını, 9 Şubat’taki ziyarette konuk Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’na basın-ifade özgürlüğü konusunda eleştiriler yöneltti.

İspanya Dışişleri Bakanlığı, görüşmenin ardından Dastis’in konuğuna verdiği mesajları duyurdu. Dastis, "Türkiye’nin karşı karşıya kaldığı terör vahşetine karşı dayanışma içerisinde olduklarını" ilettikten sonra önce terörle mücadelede ‘hukuk devleti’ ilkelerine işaret etti:

"Teröre karşı mücadelenin hukuk devletine saygı, ölçülülük ilkesi, masumiyet karinesi, temel hak ve özgürlükler ve özellikle kurbanların korunması ve tanınması ilkeleri çerçevesinde yapılması gerek."

"Türkiye’de, hapse girmeden referandumda hayır için kampanya yapılabilir mi?" 

Türkiye’de 150 kadar gazeteci halen cezaevindeyken İspanyol basınının, cezaevindeki gazetecilere yönelik sorularına “Türkiye’de haber yazdığı için tutuklu olan tek bir gazeteci yok. Eğer varsa kim olduğunu bilmek isterim” karşılığını veren Çavuşoğlu’na, Dastis İspanyol basını aracılığıyla “İktidarı da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı da sert dille eleştiren birçok basın kurumunun” bulunduğunu söyledi. Basın ve ifade özgürlüğüne müdahalenin kesinlikle olmadığını iddia eden Çavuşoğlu, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında alınan önlemlerin Avrupa’da çarptırıldığını savundu.

Çavuşoğlu, "Türkiye’de, hapse girmeden referandumda hayır için kampanya yapılabilir mi?" sorusu üzerine, “Bu soruyu tamamen reddediyorum. Biz özgür bir ülkeyiz. Arda bir ‘evet’ dediği için onu küçük düşürmeye çalıştılar. Sanatçılar veya sporculardan ‘hayır’ diyenlerin hiçbirine böyle bir şey olmadı” yanıtını verdi.

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Mevlüt ÇavuşoğluİspanyaAlfonso Dastisbasın ifade özgürlüğü

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