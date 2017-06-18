İspanyol matador boynuz darbesiyle öldü

Hayvanseverler tarafından yasaklanması için kampanyalar düzenlenen boğa güreşlerinde boynuz darbesiyle ölüm yaşandı. İspanyol matador Ivan Fandino, Fransa'da çıktığı arenada öldü.

Matadorun basın departmanından yapılan yazılı açıklamada, Fandino'nun Fransa'nın güneyindeki Aire Sur L'Adour Arenası'nda düzenlenen boğa güreşi sırasında aldığı boynuz darbesi nedeniyle öldüğü duyuruldu.

Açıklamada vücudunun sağ tarafında 15 cm derinliğinde boynuz darbesi alan İspanyol matadorun akciğer gibi bazı hayati organlarının ciddi yara aldığı ve Fandino'nun kurtarılamadığı belirtildi.

Fandino ile birlikte dünyada 20. yüzyıldan bu yana boynuz darbeleriyle hayatını kaybeden matadorların sayısı 36'ya yükseldi.