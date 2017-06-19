İspanyol matador boğa güreşinde hayatını kaybetti

36 yaşındaki Ivan Fandino, ayağı pelerinine takılıp yere düşünce boynuz darbesi aldı.

Fransız basını, akciğerinden yaralanan matadorun, hastane yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fandino'nun, Fransa'da son yüzyılda ölen ilk matador olduğu kaydediliyor.

Fotoğraflarda İspanyol matadorun ringden uzaklaştırılırken bilincinin yerinde olduğu ancak ağır kanama geçirdiği görülüyor.

Geçen yıl, 29 yaşındaki Victor Barrio, televizyondan canlı yayınlanan etkinlikte boynuz darbesi sonucu 31 yıldır İspanya'da hayatını kaybeden ilk matador olmuştu.

İspanya'da 31 yıl sonra ilk kez bir matador öldü

Fransa'nın Sud-Ouest gazetesi, ülkede bir matadorun en son 1921 yılında hayatını kaybettiğini yazdı.

Fandino'nun daha önceki boğa güreşlerinde en az iki kez yaralandığı belirtiliyor.

2015 yılında İspanya'daki bir boğa güreşi sırasında boğanın havaya fırlattığı Fandino, bir önceki yıl ise Fransa'daki bir boğa güreşi sırasında bilincini yitirmişti.

Boğa güreşi karşıtları etkinliğin barbarca olduğunu söylerken, boğa güreşini savunanlar ise etkinliğin ulusal tarihlerde gerçekleştirilen tarihi bir sanat formu olduğunu belirtiyorlar.

Fransa'da boğa güreşleri 2012 yılında yasallaşmıştı. Fransız haber ajansı AFP, her yıl ülkedeki güreşlerde bin boğanın öldürüldüğünü kaydediyor.

İspanya kökenli boğa güreşleri, Fransa'da da bir yüzyıldan fazla süredir yapılıyor.