İspanyol matador boğa güreşinde hayatını kaybetti

İspanyol matador Ivan Fandino, Fransa'nın güney batısındaki festival sırasında boğanın boynuz darbesi sonucu hayatını kaybetti.

36 yaşındaki Ivan Fandino, ayağı pelerinine takılıp yere düşünce boynuz darbesi aldı.

Fransız basını akciğerinden yaralanan matadorun, hastane yolunda kalp krizi geçirmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fandino'nun, Fransa'da son yüzyılda ölen ilk matador olduğu kaydediliyor.

Fotoğraflarda İspanyol matadorun ringden uzaklaştırılırken bilincinin yerinde olduğu ancak ağır kanama geçirdiği görülüyor.

Fransa'nın Sud-Ouest gazetesi, ülkede bir matadorun en son 1921 yılında hayatını kaybettiğini yazdı.

Fandino'nun daha önceki boğa güreşlerinde en az iki kez yaralandığı belirtiliyor.

2015 yılında İspanya'daki bir boğa güreşi sırasında boğanın havaya fırlattığı Fandino, bir önceki yıl ise Fransa'daki bir boğa güreşi sırasında bilincini yitirmişti.

Boşa güreşi karşıtları etkinliğin barbarca olduğunu söylerken, boğa güreşini savunanlar ise etkinliği ulusal tarihlerinde yer eden tarihi bir sanat formu olduğunu belirtiyorlar.

Fransa'da boğa güreşleri 2012 yılında yasallaşmıştı. Fransız haber ajansı AFP, her yıl ülkedeki güreşlerde bin boğanın öldürüldüğünü kaydediyor.

İspanya kökenli boğa güreşleri, Fransa'da da bir yüzyıldan fazla bir süredir yapılıyor.