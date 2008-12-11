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Yaşam

İspanyol hemşireler mini etek giymek zorunda!

İspanya'da, ayrımcılık iddiasıyla iş üniforması olarak mini etek giymek istemeyen hemşireler, açtıkları davayı kaybetti.

11 Aralık 2008 02:00

İspanya'da iş üniforması olarak mini etek giymek istemeyen hemşirelerin açtığı davada mahkeme, mini eteğin ayrımcılık anlamına gelmediğine hükmetti.

Güneydeki Cadiz kentinde görev yapan bir grup hemşire, üniforma olarak mini etek giymeyi reddetmiş, bunun üzerine bağlı bulundukları şirket sağlık görevlilerine 30 euro para cezası uygulamıştı. Hemşireler sendikaları vasıtasıyla şirkete karşı dava açmış, mini etek giyme zorunluluğunun ayrımcılık olduğunu belirtmişti.

Endülüs Yüksek Mahkemesi bugün davayı sonuçlandırarak, hemşirelerin onlarca yıldır üniforma olarak mini etek giydiğini, bugüne kadar hiç şikâyet gelmediğini, mini eteğin cinsiyet bakımından ayrımcılık olmadığını bildirdi.

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