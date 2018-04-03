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Spor

İspanyol golcü Soldado: "Takım olarak çok iyi oynadık"

KAYSERİ / DHA Kayserispor'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi

03 Nisan 2018 01:53

KAYSERİ / DHA

Kayserispor\'u 5-0 yendikleri maçta 2 gole imza atan Fenerbahçe\'nin İspanyol golcüsü Roberto Soldado, takım olarak çok iyi oynadıklarını söyledi.
Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Soldado, \"Artık içinde bulunduğumuz dakikadan ligin sonuna kadar olan her maç bizim için final. Şampiyonluk yolunda hata lüksümüz kalmadı. Maçlarımızı kazanıp, rakiplerimizin sonuçlarına bakacağız. Takımımız bugün çok istekliydi. Golden sonra maç skora gitti. Çok iyi maç çıkardık. Özgüven ve moral açısından çok önemli. Aslında iyi bir derbi karşılaşması çıkarmıştık, sadece golü bulamamıştık. Bu süreçte milli takıma giden çok arkadaşımız oldu. Biz fikir olarak birbirimizi biliyoruz. Maçta gol sonrası biz üst sıralara gittik, rakibimiz alt sıralara geriledi. Çok iyi oyun çıkardık\" dedi.

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