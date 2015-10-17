İspanyol gazeteciden Türkiye analizi: Özenilecek bir iş başardı

İspanya spor gazetesi Diario AS'ın genel yayın yönetmeni Alfredo Relano, en iyi 3'üncü kontenjanından 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) katılmayı başaran Türkiye'nin özenilecek bir iş başardığını söyledi. Relano, "Özellikle Arda Turan'ın bulunmasından dolayı Türkiye Milli Takımı'nı dikkatle ve merakla izlemeye çalıştık. Arda, İspanya'da çok sevilen bir kişi ve her zaman dikkati çekiyor" dedi.

"Sanki son maçlarda Türkiye'nin Avrupa şampiyonasına direkt katılması için bir koalisyon oluşturuldu" şeklinde espri yapan Relano, "Eleme grupları Türkiye için son gün, son anlarda mutlu bir sürprizle bitti. Kazakistan'ın Letonya deplasmanında galip gelmesi ve Selçuk İnan'ın son dakikada attığı gol, Türkiye'yi Avrupa Şampiyonası'na taşıdı. Ukrayna ve Macaristan da en iyi üçüncü olabilirdi. Aslında dışarıdan bakıldığında, kimse son haftaya kadar 'En iyi üçüncü kim olabilir?' diye düşünmedi. Fakat şimdi Türkiye gibi en iyi üçüncü olarak katılmanın çok büyük bir heyecan ve mutluluk verdiğini kabul etmek lazım. Türkiye'ye özenmemek elde değil" şeklinde ifadeler kullandı.

Türkiye'nin, İspanya'da sempatiyle ve ilgiyle izlenen bir milli takım olduğunu kaydeden Relano, şu değerlendirmeyi yaptı:



"Türkiye Milli Takımı'nda en büyük eksiklik forvet olarak gözüküyor ama orta sahası güçlü. Arda Turan, Selçuk İnan veya dikkat çeken genç oyunculardan Ozan Tufan gibi isimlere sahip. Aynı zamanda Fatih Terim gibi bilge bir teknik direktörü var. Türkiye, gruplarda kötü bir başlangıç yapmasına rağmen Fatih Terim sabırlı olmasını bildi."

İspanyolların unutamadığı Türkiye maçı



Aynı zamanda İspanya devlet televizyonu TVE'nin futbol yorumcusu olan Relano, Türkiye'nin Fransa'ya moralli gitmesinin önemli olduğunu dile getirerek, "Şu anda bir tahminde bulunmak zor. Çünkü şampiyona başladığında bir çok takımın durumuna, sakatlıklara, eşleşmelere bağlı değişiklikler olabilir ancak futbol artık takımlar için çok eş değer bir düzeyde. Türkiye'nin çeyrek finale kadar yükselebileceğini sanıyorum" diye konuştu.

Relano, 1954 FIFA Dünya Kupası elemelerinde oynanan Türkiye-İspanya maçını unutamadığını söyleyerek, şunları kaydetti:



"Roma'da oynayan maçta Türkiye ve İspanya 0-0 berabere kalmıştı. Bu skorun ardından sahada yapılan kurada bir İtalyan çocuk Türkiye'nin ismini torbadan çekerek bizi elemişti. O İtalyan çocuğu ve Türkiye'nin bizi elemesini hala unutamadık."

EURO 2016'da İspanya'nın yarı finale kadar çıkmasını umduğunu belirten Relano, "Dünya kupasındaki başarısızlıktan sonra Xabi Alonso, Xavi Hernandez, Fernando Torres ve David Villa milli takımdan ayrıldı. Gerisi hemen hemen aynı. Teknik direktör Vicente del Bosque de düzenini değiştirmiyor" ifadelerini kullandı.

İspanyol gazeteci, ev sahipliği yapması ve iyi bir takıma sahip olmasından dolayı şampiyonanın favorisinin Fransa, öne çıkacak futbolcunun ise Paul Pogba olacağını tahmin ettiğini söyledi.

Barcelona, Arda Turan konusunda haklı



Arda Turan'ın milli takımda oynamasının Barcelona Kulübü'nü sevindirdiğini savunan Relano, Katalan ekibinin, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu, sakatlanan Rafinha'nın yerine La Liga'ya kaydettirme girişimiyle ilgili de şu ifadeleri kullandı:



"Barcelona, FIFA'nın cezasını yerine getirdi ve 2 transfer döneminde hiçbir oyuncuyu kaydetmedi. Fakat şu aşamada İspanyol futbol yönetmenliğine göre Rafinha'nın sakatlığından dolayı Barcelona'nın Arda Turan'ı La Liga'ya kaydettirme hakkı var. FIFA neden karşı çıkıyor anlamıyorum."