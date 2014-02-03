İspanyol FEMEN'den klisede kürtaj protestosu

İspanya'da değişiklik yapılan kürtaj yasasını protesto eden FEMEN üyleri, Başpiskoposun başına kanlı bir külot geçirmeye çalıştı

FEMEN’e bağlı beş kadın, Başpiskoposlar Konferansı Başkanı Antonio Rouco Varela’yı Madrid’de bir kiliseye giriş yaparken kürtaja karşı olduğu için protesto etti.

FEMEN grubu Başpiskopos kilisenin kapısında arabasından inerken üstlerini çıkartarak “Kürtaj kutsaldır” diye bağırmaya başladılar.

Aktivistlerden biri ise elinde taşıdığı kanlı külotu Başpiskoposun kafasına geçirmeye çalıştı, ancak bunda başarılı olamadı. Kilisenin kapısında duran diğer dini adamların müdahale etmesi sonucu FEMEN üyeleri olay yerinden sessizce ayrılarak eylemlerine son verdi.

FEMEN’lerin iktidarda bulunan muhafazakar Halkçı Partisi’nin (PP) kürtaj yasasındaki değişikliğin arkasında Katolik kilisesinin olduğu için bu eylemi gerçekleştirdiği belirtiliyor. İspanyol FEMEN’ler geçtiğimiz aylarda da mecliste bir eylem gerçekleştirmiş ve bu olay tüm dünyada büyük yankı uyandırmıştı.