İspanyol ebeveynlerden ev ödevlerine boykot

Ev ödevleri öğrencilerin en fazla şikâyetçi olduğu konuların başında geliyor. Ancak İspanya'da bu kez ebeveynler de aşırı ev ödevlerine isyan ederek harekete geçti.

Öğrencilere verilen ev ödevlerinin fazlalığına itiraz eden ebeveynler kasım ayı boyunca boykot kararı aldı.

Ülke çapında yaklaşık 12 bin devlet okulundan sorumlu olan İspanyol Ebeveyn Dernekleri Birliği'nin (CEAPA) çağrısıyla gerçekleştirilen boykot, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine haftasonu için verilen ev ödevlerini protesto etmeyi hedefliyor.

Birlik başkanı Jose Luis Pazos, Fransız Haber Ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada boykot kararının ev ödevlerinin fazlalılığının çocuklara zarar verdiği gerçeği nedeniyle alındığını söyledi.

İspanyol eğitim sisteminin hala geleneksel ‘'ezber yöntemine'' dayalı olduğunun altını çizen Pazos, ‘'toplumun derin bir değişim sürecinden geçtiğini, ancak sınıflardaki atmosferin hala değişmediğini'' söyledi. Pazos'a göre öğrencilere ‘'ezber yapmalarını değil, bilgi yönetimini ve eleştirel olmayı öğretmek'' gerekiyor.

Fazla ev ödevi başarıyı olumsuz etkiliyor

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012 yılında yayınladığı Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Raporu'na (PISA) göre İspanyol öğrencilerin karşı karşıya kaldığı ‘'aşırı ev ödevi'' yüklemesi öğrencilerin başarı çizgisini yükseltmiyor, aksine özellikle matematik, okuma ve fen bilgisi derslerinden daha düşük notlar almalarına yol açıyor.

Söz konusu rapora göre İspanya, araştırmanın gerçekleştirildiği 38 ülke arasında Rusya, İtalya, İrlanda ve Polonya'dan sonra öğrencilere en fazla ödev verilen beşinci ülke konumunda.

Araştırmaya konu olan 38 ülkede ev ödevlerine ayrılan zamanın ortalama 4,9 saat olduğu belirtilirken, rapor öğrencilerin en başarılı olduğu Finlandiya ve Güney Kore'de öğrencilerin ev ödevlerine haftada en fazla üç saat ayırdığını ortaya koydu.

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AFP, SÖ/BK