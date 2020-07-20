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Koronavirüs

İspanyol doktorlar, hastaların dahi fark etmediği bir Covid-19 semptomu keşfetti

20 Temmuz 2020 23:19

İspanya'da yapılan çalışmada doktorlar, ağız mukozasındaki döküntülerin Covid-19 belirtisi olduğunu düşündüklerini duyurdu.

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