İspanyol çocuklar neden ödev grevine gitti?

Martin ve Manuel kardeşler hafta sonlarını en sevdikleri şekilde geçirdiler, Madrid'deki evlerinde uzanarak.

Anneleri Gracia Escalante, Kasım ayı boyunca hafta sonları ev ödevine giren milyonlarca veliden biri.

Escalente, "Lise birinci sınıfa giden Manuel okumayı seviyor ve orta bire giden Martin'in de sadece tabletinde oyun oynamak veya televizyon izlemek için değil, hayaller kurmak için de yatağında uzanmaya ihtiyacı var. Tek ihtiyaçları olmayan şeyse ev ödevi" diyor.

Grev çağrısını İspanyol Okul Aile Birliği İttifakı yaptı. Kuruluş, ev ödevlerinin çocukların eğitimine ve ailelerin yaşam kalitesine zarar verdiğini söylüyor.

İspanya, gelişmiş ülkeler arasında çocuklara en çok ev ödevi verilen ülkelerden biri, ancak akademik başarı listelerinde orta sıralarda.

Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yıl yaptığı bir çalışmaya göre 11 yaşındaki İspanyol çocuklarının yüzde 30'u ev ödevlerinin yarattığı stresten şikayetçi. 15 yaşındakiler arasında ise bu oran yüzde 65'e dek yükseliyor.

Greve destek verenler, çocukların günde iki saat ya da daha fazla zamanın alan ev ödevlerinin, eski moda, ezberci öğretim sisteminin, sürekli yapılan sınavların, okullardaki imkan yetersizliğinin ve İspanyol eğitim sistemindeki çağdaş düşünce eksikliğinin doğrudan bir sonucu olduğunu söylüyor.

Gracia Escalante "Bazı öğretmenler farklı bir şeyler yapmaya çalışıyor ama sınıfta 25 öğrenciniz varken ve sürekli müfettiş değerlendirmesi baskısı altındayken, İspanyol eğitim sisteminin ayakta kalmasının tek yolu çocukların ev ödevi yapmaları. Çoçuklar büyükanne ve büyükbabalarıyla, kuzenleriyle, sokaktaki diğer çocuklarla ilişki kurmak, yemek yapmayı veya patlak bir boruyu tamir etmeyi öğrenmek yerine evde ödev yapıyorlar" diyor.

Ev ödevi karşıtı hareketi başlatanlardan Eva Bailen de ilkokul çocuklarına günde yarım saat, daha büyük çocuklara ise günde bir saatten fazla ödev verilmemesi gerektiği görüşünde.

Öğretmenler arasında da ödev grevine destek verenler var. Madrid yakınlarındaki Aravaca'da ilkokul öğretmenliği yapan Alvaro Casa "Ben hiç ödev vermiyorum. Çocuklar okulda yeterince zaman geçiriyor ve yapacak yeterince işleri var. Bir öğretmen işini iyi yapıyorsa, fazlasına gerek yok. En azından ilkokulda" diyor.

Casa, İspanya'da siyasetçilerin son 35 yılda eğitim sisteminde altı kez değişiklik yaptıklarını, ancak değişikliklerde günümüz toplumundaki büyük resmin analiz edilmediğini söylüyor.

Casa, "Sistem hala çok kuru ve akademik. Okullarımızda hala bırakın geçtiğimiz yüzyılı, 19'uncu yıldan kalma unsurlar var. Bir çocuk arkadaşlarının gerisinde kalırsa, ders çalışmak ve tekrardan başka bir tutunulabilecek öğrenme kültürü yok.

Üniversitede öğretim üyeliği yapan ve ilkokul öğrenimi gören iki erkek çocuğunun annesi Violeta Ruiz de "Ben işimi bitirmişken, oğlumun neden akşamları da ödev yapması gerektiğini sorduğunu duymak çok kötü." diyor. Ama Ruiz greve tamamen karşı.

"Tamamen karşıyım çünkü bu, önceden hiçbir tartışma olmaksızın ve ayrım yapmadan tüm öğretmenleri hedef alan bir darbe" diyor.

Eğitim sendikaları da grevin çatışmacı doğasından şikâyetçi ve öğretmenlerin otoritesini tartışmaya açtığı görüşünde.

Madrid'de lise öğrencilerine felsefe öğretmenliği yapan Juanma Fabre çok fazla ev ödevi verildiğini kabul ediyor ama bunun öğretmenlerin suçu olmadığı görüşünde.

"Bir baba olarak ne kadar kötü olabileceğini görüyorum. Öğrenciler ve öğretmenler çok fazla işle yükleniyor" diyor.

Fabre ayrıca devlet okullarında öğretmenler arasında koordinasyon sağlayacak bir sistem bulunmadığına, bu nedenle de öğrencilere sekiz ya da dokuz dersten aynı anda ödev verilebileceğini belirtiyor.

İspanyolca, matematik, İngilizce gibi yabancı diller de en çok ödev verilen dersler.

Fabre "Ulusal müfredatın tamamını işlemek imkânsız. Her eğitim reformunda yöntemi çağdaşlaştırmaktan, ezbercilikten uzaklaşmaktan ve yetenekleri geliştirmekten bahsediliyor ve müfredata daha fazla şey ekleniyor" diyor.

İspanya'dan 15 yaşındaki çocuklara haftada ortalama 6,5 saat ev ödevi veriliyor.

Türkiye'de ise 4,2 saat.

Finlandiya'da gençlere üç saatten az ev ödevi veriliyor. Ama yine de 15 yaşındakilerin okuma, matematik ve fen bilimlerindeki başarı oranlarıyla oluşturulan Pisa 2012 sıralamasında ilk ondalar.

Çin'in Şangay kenti ise 13,8 saatle ev ödevinde dünya lideri. Ancak Şangay, Pisa 2012 sıralmasında da dünya birincisi.