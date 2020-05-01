İspanyol basınından Enes Ünal iddiası: Süper Lig'e geri dönüyor

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeiyle liglere ara verilince kulüpler tamamen transfere yoğunlaşmış durumda. Trabzonspor'da da gelecek sezonun yapılanması için çalışmalar sürerken flaş bir iddia İspanyol basınından geldi.

İspanyol haber sitesi Ondacero'ya göre; Türk yıldız Enes Ünal'a Trabzonspor ve Galatasaray'ın talip olduğunu yazdılar.



Haberde Villarreal'in genç oyuncuyu satarak gelir sağlamak istediği ve bordo-mavililerin Sörloth'u göndermesi halinde yerine Enes'i almayı planladığı kaydedildi.

22 yaşındaki futbolcu şu anda La Liga takımlarından Valladolid'de kiralık olarak forma giyiyor.