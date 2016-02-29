İspanyol basınından Arda Turan'a eleştiri: Uyum sağlamadaki eksikliği artık endişe yaratıyor!

İspanyol basını, Barcelona forması giyen Arda Turan'ın Sevilla karşısında sergilediği futbolu vasat olarak değerlendirdi. El Mundo gazetesi, Türk futbolcuyu maçın en kötüsü olarak gösterirken, Sport gazetesi de en düşük puan verdiği Arda'nın "hatalı yerde oynadığını" öne sürerek, "Türk futbolcu kötü bir maç çıkardı. Bir türlü oyuna giremedi. Uyum sağlamadaki eksikliği artık endişe yaratmaya başlıyor" dedi.

Radikal'de yer alan habere göre; Marca gazetesi, Barcelona 'nın 2-1 kazandığı maçla ilgili yaptığı futbolcu değerlendirmelerinde en düşük notu, Aleix Vidal ve Dani Alves ile Arda Turan 'a verdi. Milli futbolcu ile ilgili yapılan yorumda, "Takım oyununa girmekte zorlandı ve değiştirildi" denildi.

El Mundo Deportivo gazetesi de Barcelona'nın vasat futbolcuları arasında gösterdiği Arda için "Atletico'daki göz kamaştıran performansından halen uzak gözüküyor. Ofansif anlamda bir adım öne çıkarak Barcelona'nın futbol diline uyum sağlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Barcelona 34 maçtır yenilmiyor

Arda Turan'ı maçın en kötüsü olarak gösteren El Mundo gazetesi, "Arda henüz yönünü bulamadı. Barça'nın oyun düzenine uyum sağlamaktan uzak" yorumunda bulundu.

Sport gazetesi de en düşük puan verdiği Arda'nın "hatalı yerde oynadığını" öne sürerek, "Türk futbolcu kötü bir maç çıkardı. Bir türlü oyuna giremedi. Uyum sağlamadaki eksikliği artık endişe yaratmaya başlıyor. Defansif anlamda diğerlerinden farklı değildi ama orta sahanın sol iç tarafında ortaya koyduğu futbol, çok fazla soru işareti bıraktı. Orta sahada çok zorlandı" diye yazdı.

Sevilla maçında ilk 11'de sahaya çıkan Arda Turan, 64. dakikada yerini Andres Iniesta'ya bırakmıştı. Barcelona formasını 6 Ocak'tan bu yana giyen Arda Turan, şu ana kadar ligde 7 ve Kral Kupası'nda 4 olmak üzere 11 maçta oynadı. Milli futbolcu, ligde 5, Kral Kupası'nda da 3 kez ilk 11'de sahaya çıktı. İspanyol basını, Arda'nın Barcelona'da oynamaya başladığı ilk haftalarda Türk futbolcuya övgüler yağdırıp, "takıma çok hızlı uyum sağladığı" yönünde yorumlar yaparken, bu görüşün son 2 haftada değişmesi dikkati çekti.