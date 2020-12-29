İspanyol basını: Fenerbahçe, Rodriguez ile görüşüyor

El Mundo Deportivo Gazetesi, Fenerbahçe ile bonservisi elinde olan Jese Rodriguez arasında görüşmeler yapıldığını duyurdu.

Sarı-Lacivertliler'in transferde önceliği stoper ancak hızlı ve pozisyon yaratma becerisi üst düzey olan bir kanat oyuncusu için de arayışlar yapılıyordu. İspanyol gazetesine göre Fenerbahçe, Jese’de karar kıldı. 27 yaşındaki futbolcu, Real Madrid altyapısından yetişmiş ve 2016’da 25 milyon Euro bonservis bedeliyle PSG’ye imza atmıştı. El Mundo Deportivo’ya göre İspanyol yıldız ile Fenerbahçe arasında anlaşma sağlanma ihtimal hiç de uzak değil.

Jese, PSG’de bekleneni veremeyince geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Sporting’de kiralık olarak geçirdi. 27 yaşındaki futbolcu, burada 15 maça çıkmış ve 1 gole imza atmıştı. Jese daha önce de Las Palmas, Real Betis ve Stoke City’de kiralık olarak görev yapmıştı. İspanyol oyuncu, bu sezonun geri kalan bölümünde ise 2 maçta sadece 22 dakika süre aldı.

Öte yandan Jese Rodriguez'in menajeri Carvajal, oyuncusuna Türkiye'den hiç teklif olmadığını söyledi.