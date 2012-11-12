İspanyol basını Arda Turan'ı Maradona'ya benzetti

İspanyol basını, Getafe karşısında takımının ikinci golünü atan Atletico Madridli Arda Turan'ı sayfalarına taşıdı. El Mundo Deportivo gazetesi, maçın futbolcusu seçtiği Arda Turan'ın attığı gol pozisyonuna atıfta bulunarak, ''Maradona'nın atabileceği türden çok güzel bir gol attı'' ifadelerini kullandı.

Atletico Madrid'in sahasında Getafe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Arda Turan, attığı golle İspanyol basınının da ilgi odağı oldu.

Atletico Madrid'in 42. dakikada ikinci golünü atan Arda'nın topu eliyle düzelttiği yorumları yapıldı.

Hakemin oyunu devam ettirerek golü geçerli saymasına Getafeli futbolcular tepki gösterdi.

Marca gazetesi ''Arda, alternatif bir bayram hazırlıyor'' başlığı altında verdiği haberde, Arda'nın attığı gol pozisyona atıfta bulunarak ''Atletico, Türk futbolcunun ellerine emanet'' yorumunu yaptı.

Gazete ayrıca, ''Yıldız Arda Turan'' nitelemesiyle Türk futbolcuyu maçın en iyi oyuncusu seçti ve Arda için ''Mükemmel bir kişisel beceri ve liderlik ile güzel bir gol attı. La Liga'nın en iyi futbolcularından biri olarak ortaya çıkan Arda, bunu dün gösterdi'' ifadelerini kullandı.

El Mundo Deportivo gazetesi de maçın futbolcusu seçtiği Arda Turan hakkında, ''Türk futbolcunun çerçevelenecek maçı. Messi, Ronaldo, Nazarioo ve Maradona'nın atabileceği türden çok güzel bir gol attı. Sahanın her tarafına kramponlarının kalitesini bıraktı, takımını daha fazla önde oynattı ve az gibi görünse de çaldığı toplarla defansına yardımcı oldu'' görüşünü dile getirdi.

El Pais gazetesi ise Kolombiyalı Radamel Falcao'nun gol atamadığı maçta Atletico Madrid'de ''Meşaleyi Arda ve Adrian'ın taşıdı'' ifadelerini kullandı.