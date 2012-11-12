T24 LogoT24 Logo
Spor

İspanyol basını Arda Turan'ı Maradona'ya benzetti

Atletico Madrid'in sahasında Getafe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Arda Turan, attığı golle İspanyol basınının da ilgi odağı oldu

12 Kasım 2012 14:35

İspanyol basını, Getafe karşısında takımının ikinci golünü atan Atletico Madridli Arda Turan'ı sayfalarına taşıdı. El Mundo Deportivo gazetesi, maçın futbolcusu seçtiği Arda Turan'ın attığı gol pozisyonuna atıfta bulunarak, ''Maradona'nın atabileceği türden çok güzel bir gol attı'' ifadelerini kullandı.

 

Atletico Madrid'in sahasında Getafe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada Arda Turan, attığı golle İspanyol basınının da ilgi odağı oldu.

Atletico Madrid'in 42. dakikada ikinci golünü atan Arda'nın topu eliyle düzelttiği yorumları yapıldı.

Hakemin oyunu devam ettirerek golü geçerli saymasına Getafeli futbolcular tepki gösterdi.

Marca gazetesi ''Arda, alternatif bir bayram hazırlıyor'' başlığı altında verdiği haberde, Arda'nın attığı gol pozisyona atıfta bulunarak ''Atletico, Türk futbolcunun ellerine emanet'' yorumunu yaptı.

Gazete ayrıca, ''Yıldız Arda Turan'' nitelemesiyle Türk futbolcuyu maçın en iyi oyuncusu seçti ve Arda için ''Mükemmel bir kişisel beceri ve liderlik ile güzel bir gol attı. La Liga'nın en iyi futbolcularından biri olarak ortaya çıkan Arda, bunu dün gösterdi'' ifadelerini kullandı.

El Mundo Deportivo gazetesi de maçın futbolcusu seçtiği Arda Turan hakkında, ''Türk futbolcunun çerçevelenecek maçı. Messi, Ronaldo, Nazarioo ve Maradona'nın atabileceği türden çok güzel bir gol attı. Sahanın her tarafına kramponlarının kalitesini bıraktı, takımını daha fazla önde oynattı ve az gibi görünse de çaldığı toplarla defansına yardımcı oldu'' görüşünü dile getirdi.

El Pais gazetesi ise Kolombiyalı Radamel Falcao'nun gol atamadığı maçta Atletico Madrid'de ''Meşaleyi Arda ve Adrian'ın taşıdı'' ifadelerini kullandı.

ETİKETLER

arda turanatletico madrid

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24