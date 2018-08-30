İspanya'ya iltica başvurusu yapan Venezuelalılarda büyük artış

Ülkelerindeki ekonomik darboğazdan kaçan Venezuelalıların Avrupa ülkelerine sığınma başvuruları artış gösterdi. Başvuru sayısında başı İspanya çekiyor.Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) açıkladığı verilere göre, son yıllarda Güney Amerika'dan İspanya'ya yapılan sığınma başvuruları Afrika ve Ortadoğu ülkelerinden yapılanları geçti. Başvuruda bulunan milletler arasında Venezuelalılar birinci sırada.

DW'ye konuşan UNHCR Sözcüsü Jesus Vega, "Son üç yılda güvenliklerini sağlamak için İspanya'ya gelenler en çok Venezuela vatandaşları oldu" dedi. 2016 yılında 4 bin 200 ve 2017'de 10 bin 600 Venezuela vatandaşının İspanya'ya resmi sığınma başvurusunda bulunduğunu kaydeden Vega, bu yıl da şu ana kadar 12 bin 700 Venezuelalının İspanyol makamlarla aynı amaçla iletişime geçtiğini belirtti.

Sözcü, başvurularda yaşanan bu hızlı artışın "Güney Amerika ülkesindeki şartların ne denli kötüleştiğine dair net bir işaret" olduğunu söyledi. İspanya Sığınma ve Mülteci Ofisi (OAR) verilerine göre sığınma başvurusu yapanlar arasında ikinci sırada Kolombiyalılar ve üçüncü sırada Suriye vatandaşları bulunuyor.

Maduro sonrası artış

Avrupa İltica Destek Ofisi'nin (EASO) son raporuna göre Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun iktidara geldiği yılı takip eden 2014 yılında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine sığınma başvurusunda bulunan Venezuela vatandaşlarının sayısı 100 olarak kayıtlara geçti. Ancak bu sayı 2017 yılında 12 bin 20'ye ulaştı. Aynı dili konuşuyor olmaları, tarihi bağlantıları, kültürel ve ailevi nedenlerden dolayı ülkelerinden kaçan ve maddi olarak Avrupa'ya geçme durumu olan Venezuelalıların İspanya'yı tercih ettikleri düşünülüyor.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği 2 milyon 300 bin Venezuelalının yurtdışında yaşadığını ve bu kişilerden en az 1 milyon 600 bin kadarının 2015'ten sonra ülkelerini tek ettiğini tahmin ediyor.

İspanya'nın Barcelona kentine yaşayan ve aynı zamanda Venezuela vatandaşı olan sosyolog Tomas Paez Bravo ise bu sayının çok daha yüksek olduğu görüşünde. Yaklaşık 3 milyon 300 bin Venezuela vatandaşının ülkelerinin dışında daha iyi bir hayat kurmaya çabaladığını düşünen Paez Bravo, aynı zamanda Venezuela'nın istatistik kurumunu da ülkeden kaçışın ciddiyetini saklamak için gerçek sayıları az göstermekle suçladı.

Kabul şansı düşük

İspanya'da mülteciler ile ilgilenen komisyonun verilerine göre geçen sene ellerine ulaşan ve Venezuelalılar tarafından yapılan 10 bin 600 iltica başvurusunun sadece bin 500'üne işlem yapılabildiğini ve bunlardan da sadece yüzde 15'ine itlica hakkının tanındığını belirtti. Sosyolog Paez Bravo bu durumu, "İspanya bu denli yüksek sayıdaki sığınma başvurularını değerlendiremiyor ve birçok başvuru reddediliyor" sözleriyle açıkladı ve aynı zamanda birçok Venezuelalının ülkede yasa dışı yollarla barınmak zorunda kaldığını ekledi.

UNHCR Sözcüsü Jesus Vega, Nisan 2018 itibarıyla Venezuela vatandaşlarının yaptığı 17 bin 700 başvuru dosyasının henüz incelenmediğini kaydetti. Vega, "İspanya İçişleri Bakanlığı başvuruları değerlendirmek için daha fazla kaynağa ihtiyaç duyduğunu kabul etti" ifadesini kullandı.

Sözcü, Güney Amerika'daki Kolombiya, Peru, Brezilya gibi ülkelere sığınan Venezuelalılar ile İspanya'ya gelenler karşılaştırıldığında Avrupa ülkesinin bu süreci çok daha iyi yürütebileceğini kaydederken, Madrid'deki yavaş bürokrasisinin birçok kişiyi yasal bir belirsizlik içinde bıraktığını da savundu.

BM görevlisi, "Ne İspanyollar ne de ülkedeki siyasi kesim Venezuela'da şu anda neler yaşandığının farkında gözüküyorlar" şeklinde konuştu ve İspanyol yetkililerin, ülkelerine sığınma başvurusu yapan bu insanların sadece siyasi baskılardan değil, aynı zamanda gıda ve ilaç kıtlığından ülkelerini terk ettiklerini anlamada güçlük çektiğini kaydetti.

Evan Romero-Castillo

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