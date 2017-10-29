"İspanya'nın hem gelirini sağlıyoruz hem de itilip kakılıyoruz; ama direneceğiz!"

İspanya hükümetinin bağımsızlık referandumunu engellemesine rağmen Katalonya tek taraflı olarak bağımsızlılığını ilan etti. İnsanların bir kısmı bağımsızlığı desteklerken diğer bir kısmı ise desteklemiyor. Yıllık 32 milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri olan Barcelona'da insanlar Madrid hükümetinin tavrı yüzünden turistlerin gelmemesinden endişe duyuyor. Katalan gençler ise bağımsızlık referandumunu “Dilimiz ayrı, bayrağımız ayrı. İspanya’nın gelirini biz sağlıyoruz ama hep itilip kakılıyoruz. Polisten şiddet görüyoruz. Ama direneceğiz" diyerek savunuyor.

Hürriyet'ten Zeynep Bilgehan'ın izlenim haberine göre, İspanya’nın en zengin bölgelerinden Katalonya’nın kalbi Barcelona’dayız. Havaalanından şehre ulaşmaya çalışıyoruz, ancak taksi şoförümüz, “Sizi götürüp götüremeyeceğimi bilmiyorum, yollar kapalı” diyor. Sonra biz henüz hiçbir şey sormadan içini dökmeye başlıyor: “Ben de referandumda ‘Evet’ oyu verdim ama bağımsızlığın ilan edilmesi iyi olmadı. Bölgenin yalnızca yüzde 50’sinin onayını alan bir bağımsızlık ne kadar doğru ki? İşlerimiz etkileniyor. Las Ramblas’ta gerçekleşen saldırının hemen ertesi gününde turistler yine sokaklardaydı. Ancak polis şiddeti olunca herkes kaçıyor.”

Kıymete binen turistler

Barcelona, yıllık 32 milyon turistle dünyanın en çok ziyaret edilen yerlerinden biri. Bu nedenle yakın zamana kadar şehirde ‘turist fazlalığını protesto’ eylemleri düzenleniyordu. Bağımsızlık kararından sonra turistler kıymete binmiş. Esnaf turistlerin azalmasından endişeli. Ancak geçen Ağustos’ta 13 kişinin öldüğü saldırının gerçekleştiği şehrin en meşhur caddesi Las Ramblas’ta turistler azalmış görünmüyor. Bilakis, ne olup bittiğinden habersiz veya ilgisiz turist kalabalıkları istiflerini bozmadan geziyor. Kentin yerlilerinden 80 yaşındaki Alfredo ise arkadaşlarıyla son gelişmeleri tartışıyor. Tarafı belli: “Tabii ki hayır! Referandumun ardından Katalonya’daki finansman, paralar dışarı çıktı. Ayrılık olmaz!”

‘Hem parayı veriyoruz, hem itilip kakılıyoruz'’

Şehrin sıcak bölgesi Katalan Meclisi ve belediyenin bulunduğu Sant Jaume Meydanı. Önceki gün coşkulu kutlamaların yapıldığı meydan dün sakindi. Sırtlarında Katalonya bayraklarıyla genç kızlar dolaşıyor. Lise öğrencileri Monica Vaz ve Nuria Valle bunlardan biri. Neden bağımsızlık istediklerini sorduğumda şu yanıtı alıyorum: “Dilimiz ayrı, bayrağımız ayrı. İspanya’nın gelirini biz sağlıyoruz ama hep itilip kakılıyoruz. Bizim için ‘kaba’ ve ‘sert’ diyorlar oysa başından itibaren barışçı şekilde ayrı bir ülke olmak istediğimizi söylüyoruz. Polisten şiddet görüyoruz. Ama direneceğiz.” Peki bağımsızlığı kabul etmeyeceklerini ilan eden Avrupa Birliği ve diğer devletlerle ilgili ne düşünüyor? Vaz, “Hep işlerine geldiği gibi davranıyorlar, hep ikiyüzlüler” diyor.

Barcelona’da önceki akşam ayrılıkçıların eylemleri vardı.

Bayrak tartışmaları

Sant Jaume Meydanı’nda yer yer tartışmalar da yaşanıyor. Bisikletiyle oradan geçmekte olan biri belediye binasını göstererek “Orada İspanya bayrağı sallandıkça burası İspanya’dır! Yaşasın İspanya!” diye bağırıyor. Ancak bölgede bayrak tartışması başlamış bile. Özerk Katalonya’nın kırmızı ve sarı çizgili bayrağından bir ek yıldızla farklılaşan bağımsız Katalonya bayraklarının (Estelada) kullanımına resmi binalarda izin verilmiyordu. Bundan sonra resmi binalara asılıp asılamayacağı konuşuluyor. Cadde ve sokaklarda binaların büyük çoğunda ‘Bağımsız Katalonya’ bayrakları dikkat çekiyor. Bununla beraber bazı resmi binalara da önceki gün itibariyle dev İspanyol bayrakları asılmış durumda.