İspanya'nın eski başbakanı öldü



Uzun zamandır bunama rahatsızlığı çeken İspanya'nın eski liberal başbakanı Adolfo Suarez'in 81 yaşında başkent Madrid'de hayata veda ettiği açıklandı.

İspanya'da Franco diktatörlüğünün sona ermesinin ardından seçilmiş ilk başbakan olarak görev yapan Suarez, “demokrasiye geçişin mimarı” olarak adlandırılıyordu.

1976 yılında Kral Juan Carlos tarafından sürpriz bir kararla başbakanlığa atanan Suarez, bir yıl sonra yapılan ilk özgür seçimleri kazanarak başbakanlık görevine devam etti.

Suarez başbakanlık görevini 1976 – 1981 yılları arasında sürdürdü.

1981 yılında başbakanlık görevinden istifa eden Suarez'in daha sonra tekrar politikaya dönme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı.

Kral, köklü reformlarla İspanya'nın barışçıl bir şekilde diktatörlükten demokrasiye geçişini sağlayan Suarez'e demokrasiye katkılarından olayı "Dük" unvanı vermişti.

Suarez'in ölümüyle ilgili bir açıklama yapan İspanya Kralı, Suarez'in İspanyollar için örnek bir politikacı olduğunu belirterek İspanyol tarihinin en parlak dönemini yazdığını ifade etti.

Eski başbakan için İspanyol meclisinde devlet cenaze töreni düzenlenmesi öngörülüyor.